脂肪肝可能发展成癌症？医生教你如何预防！

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脂肪肝是近来常见的一种疾病。由于没有自觉症状，许多人都是在体检时发现的。

脂肪肝过去并没有被定义为疾病。但近年来，由于饮酒、过度饮食等原因，脂肪肝的发病率越来越高。我们就激增的背景及对策采访了专科医生。

沉默的器官“肝脏”……脂肪肝不断发展，可能变为癌症

脂肪肝，是指中性脂肪（甘油三酯）在肝脏内堆积形成的疾病。许多人是在验血时发现肝功能异常，进而通过拍片被诊断为脂肪肝的。一位60多岁的脂肪肝患者说：“完全没有症状。虽然自认为很健康，但检查时却发现指标异常，因此惴惴不安。”

因脂肪肝患者激增，福井县济生会医院于4月起开设了专科门诊，致力于帮助具有肥胖、糖尿病、肝功能异常等问题的人尽早发现脂肪肝，并给予专业治疗和健康指导。我们采访了该医院肝病中心主任野俣和夫医生。

野俣医生说：“脂肪肝没有症状。不过，通过超声或CT，可以很清晰地看到肝脏上是否有脂肪堆积。过去普遍认为造成脂肪肝的主要原因是酒精，但近年来，由于肥胖、糖尿病、过度饮食导致卡路里摄取过多而得脂肪肝的患者越来越多。”

如果得了脂肪肝后放任不管，会怎样？对此，野俣医生表示：“仅是脂肪肝的话，基本不会突然恶化，但其中一部分患者会因为产生炎症而变为慢性肝炎，进一步可能发展为肝硬化，有时也会并发肝癌。”

如何预防脂肪肝？

这里，我们先请大家回答一个问题。下列哪种做法对预防脂肪肝有效果？

①运动

②保证睡眠

③用脑

正确答案是①运动。

野俣医生指出：“新冠疫情发生后，很多人宅在家里，这就很容易导致缺乏运动、过度饮食。”为此，野俣医生向我们传授了预防脂肪肝的运动。重点是有氧运动和肌肉锻炼。

预防脂肪肝的运动① 有氧运动

首先，最具代表性的有氧运动就是走路。走路时需要注意的是“大幅度摆动胳膊，迈大步走”，其目的是有效减脂，提高肌肉质量。每周3次，每次20分钟以上为宜。

预防脂肪肝的运动② 深蹲

其次是可以有效锻炼肌肉的深蹲运动。运动时需要“身体前屈，像坐椅子那样”，注意将臀部向后推。如果感到大腿内侧微微发抖，就说明动作做到位了。每天3组，每组10次，贵在坚持。

野俣医生告诫道：“绝不可轻视脂肪肝，它也有可能发展成重病。”平日里加强运动，保持良好的饮食习惯，对于预防脂肪肝十分重要。

（福井电视台）

（FNN Prime Online 5月15日刊载。日文原文）

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