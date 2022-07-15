男性也变得爱化妆！无性别化妆品成主流

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在社交网络引发热议的“美容男子”

最近，在日本常能听到“美容男子”一词。在社交网络上，与该词相关的内容超25万条，引发大量关注。

一位20多岁的男生对记者说：“我感觉现在进入了男性也化妆的时代。”另一位10多岁的男子生也表示：“化妆，可以接受。”

一位20多岁的上班族男子告诉记者：“我只画眉毛。”

(记者：底妆呢？)

“偶尔会上粉底”，他答道。

记者来到了位于福冈市中央区的大型生活杂货专卖店“天神LOFT”一探究竟。销售经理岩崎弥生介绍说，这里有专门的柜台，销售推荐给男性的美妆产品。LOFT以前也销售男士化妆品，但最近5年来，尤其是护肤品的销量连年攀升。

在这里，从护肤品到唇彩、遮瑕等彩妆，各色产品琳琅满目。

最近的主流是“无性别化妆品”

(记者：这是眼线吧?)

天神LOFT销售经理岩崎弥生：“是的。这边还有粉底产品，和女性的商品基本是一样的。”

记者在面向女性的化妆品柜台前发现，商品广告是杰尼斯的男性偶像做的。杰尼斯人气男团“Sexy Zone”成员佐藤胜利代言的是韩国某化妆品牌的粉底。

据悉，最近的主流是男女均可使用的无性别化妆品。

岩崎弥生表示：“商品方面，适合所有人购买的中性商品大量增多，这类商品今后应该也是流行趋势。”

在百货公司也呈现出了同样的趋势。博多阪急百货店男性美妆销售经理川村麻衣子告诉记者：“与开业之初相比，我们的销售量大概翻了一番。”

位于该百货公司男装区一角的男性美妆专柜中，约有800种男士化妆品在售。据介绍，能够遮住脸上各种瑕疵的遮瑕膏在男性顾客中人气很高。一位今年20多岁、脸晒得通红的男性店员为我们试用了这种产品。

涂好粉底后，用遮瑕膏一点点遮住泛红部分。川村麻衣子说：“这样一来，晒伤的皮肤也感觉好看了许多。”

对化妆的喜好，受韩国偶像影响

“与女性不同，男性比较喜欢局部化妆，这样看上去自然，给人印象更好。”久留米市福冈南美容职业学校2年级学生佐佐野达博如是说。他正是所谓的“美容男子”。

为了进入美容学校学习，2021年，佐佐野从长崎县的五岛列岛来到了福冈。在学习过程中，他对美容有了更多追求。

(记者：化妆后心情会更好吗?)

佐佐野达博说：“化妆后的皮肤看起来更好了，能给我带来很大的满足感。”他的偶像是韩国人气男团防弹少年团成员田柾国。

佐佐野达博告诉记者：“这位韩国偶像是促使我开始化妆的契机，他的皮肤非常干净，我希望自己也能变得像他一样。”此外，他还表示：“现在网课越来越多，在镜头中看到自己的机会大大增加了，我发现身边开始化妆、注意自己皮肤的男性也因此越来越多。”

你还认为化妆是女性的专利吗？这种想法未免有些过时了。护肤、化妆或也会成为男性打理外表时必不可少的一步。

（FNN Prime Online 5月15日刊载。日文原文）

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