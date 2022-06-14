梅雨季做好这三点，告别烦人的潮湿发霉

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日本进入5月后，冲绳和奄美地区首先进入梅雨季节。九州南部在5月下旬，关东甲信地区在6月4日前后入梅。而今年，全国各地入梅时间均早于往年。

面对梅雨季，大家最关心的话题是“如何防霉”。

东京的一对母子说：“橱柜内部和浴室，不知不觉间就发霉了……”一位30多岁的女性也说：“梅雨季鞋柜容易发臭，打开柜门的时候会被霉斑吓一跳。”

除霉网的河岛辰德，是房屋清扫、除霉的专家，他向我们介绍了三个“防霉要点”。

当心从浴室天花板上落下的霉菌

首先是浴室的防霉。河岛辰德说：“天花板上若长了霉，霉菌的孢子就会落下来，最后整个浴室都会发霉。”

人们在进行浴室防霉时，往往比较重视浴缸周围的清扫，但重点其实是天花板的清洁。因为霉菌的孢子会在空中飘散，如果不处理好天花板，孢子就会不断掉落，变得一发不可收拾。

不过，浴室的天花板太高，胳膊够不到。这时候平板拖把就派上用场了。清洁时记得打开排气扇，保持通风，使用除霉清洁剂擦拭天花板。

此外，擦拭方法也有技巧。河岛辰德说：“从那头一口气擦到这头。如果在一个地方来回擦拭，可能会让霉菌扩散得更快。拖把巾上要喷足清洁剂，不可太节省，否则达不到防霉效果。”

擦拭的时候，需要顺着一个方向擦。擦完后静置30分钟，用水冲干净即可。

（※小心浴室干燥机和电力系统。注意保持通风换气）

切忌用水擦拭!窗帘轨道中的灰尘是诱发霉菌的温床

接下来是房间内的防霉方法。重点之处令人意外……。河岛辰德说：“窗帘轨道中藏着大量灰尘，更容易滋生大量霉菌。”所以，需要好好清扫既容易藏匿孢子，也容易积灰，成为霉菌“培养皿”的窗帘轨道，否则，霉菌孢子会从上面大量飘落下来。梅雨季里潮湿结露的窗框，就更是成了霉菌的“天堂”。

在用抹布进行清洁时，有一点需要注意。河岛辰德提醒道：“如果用水擦拭，这些水分就会助长霉菌繁殖，因此，在清理灰尘的时候，最好使用除霉清洁剂或清洁酒精。最后用干抹布擦干。不过，木制轨道可能会发生变色，因此请使用木材专用清洁剂。”

床垫难晾晒？防霉小妙招来帮你！

此外，卧室里也有需要重点防霉的地方，那就是床垫。与被子不同，床垫很难晾晒，可将抹布用清洁酒精浸湿，拍打床垫表面，便能有效防霉。河岛辰德说：“床垫底面也容易泛潮，成为霉菌的温床，因此也要拍打。”此外，床架的空隙也不能忽视。记得将床架的灰尘擦干净，不然也会为霉菌提供养分。

哪些做法反而会导致霉菌蔓延？

为了除霉，用刷子在发霉处来回刷洗，这样反而容易导致孢子四处扩散。此外，如果在容易长霉的地方附近使用吸尘器，霉菌有可能会从排气口中飞出，加剧发霉问题，因此需要小心（部分机型除外）。

河岛辰德表示：“等到霉菌大量蔓延就为时已晚，所以需要尽早做好清洁预防，细微之处也不可忽略，做到防患于未然！”

（《Mezamashi TV》栏目5月17日播出内容）

（FNN Prime Online 5月17日刊载。日文原文）

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