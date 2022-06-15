东京要求新建住宅必须安装太阳能电池板

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东京都政府率全国之先，原则上决定新建住宅必须安装太阳能电池板。

免费安装抽签活动报名踊跃

记者来到了东京八王子市的一家住宅样板间展示中心。现场有许多人正在参加免费赠送太阳能发电系统的抽签活动。这是商品房建造企业Aqura Home为推进太阳能发电的让利大酬宾活动。由于可以免费安装价格昂贵的太阳能电池板，大约有5000组人员报名参加活动。一位家住东京的40多岁女士中奖后难掩惊喜地表示：“简直不敢相信。我该怎么跟老公报告这个喜讯？”

Aqura Home公司木质结构家居顾问山田隼人说：“大约90%的签约客户都安装了太阳能电池板，这个比例越来越高了。”

安装率仅为4%

尽管对太阳能的需求逐年增长，但东京都内的太阳能电池板安装率仅有4%左右。因此，东京政府在全国率先行动，计划制定相关条例，要求所有新建住宅有义务安装太阳能发电板。

东京都知事小池百合子在5月24日的记者会上解释称，该规定“针对的是企业，而非个人”。也就是说，计划方案针对的不是个人购房者，而是要求大型商品房建造商，为包括独栋住宅在内的新建中小型建筑，承担安装太阳能电池板的义务。

由于不同地点的日照条件不同，所以并非所有住宅，只有东京全年出售的50%以上新建住宅，大约23000户属于该规定的适用对象。

售电收入“每月5000日元”

住在町田市的金子夫妇去年修建和父母两代人一起生活的小楼时，花费大约200万日元安装了太阳能电池板。据说“发电量差不多有9千瓦。楼顶面积很大，所以能装多少就都装上了”。同时，为了充分利用太阳能，室内实现了全电气化。

查看每天产生的电力也是一大乐趣。大家比较在意的电费方面，据说每户每月可节省接近10000日元。另外，不在家时用不完的电力可以卖掉，每月收入5000日元左右，因此，预计大约10年时间可以收回太阳能电池板的安装费用。

住宅涨价令人担忧

就东京都政府推进安装太阳能电池板一事，金子夫妇表达了自己的看法。

丈夫说：“我认为安了不是坏事，但也要考虑地理位置等条件是否合适。”妻子（40岁）说：“如果因为这种义务导致房价上涨，那么可能大家都很难下决心吧。”

我们确实可以听到一些担心太阳能电池板安装义务化会导致住宅价格上涨的声音，或许今后亟待解决的一大问题，是如何以通俗易懂的形式告知大家政府设有各种补贴以及如何使用这些补贴。

（《it!》栏目5月26日播出内容）

（FNN Prime Online 5月27日刊载。日文原文）

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