夏季的空调省电妙招......来听听效果如何

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最高气温30度以上的“真夏日”（日本气象用语。最高气温在25度以上，为“夏日”，30度以上为“真夏日”，35度以上为“猛暑日”——译注）还在持续，虽已立秋，但要享受秋高气爽，或许还需忍耐一些时日。



而在炎热的日子里，想必大家都会关心空调的使用方法吧。那么你知道如何正确使用空调，达到凉爽又省电的目的吗？下面我们从空调厂商大金工业公开的家庭版空调省电妙招中，选取“夏季制冷篇”的一些妙招，为大家做一介绍。

高效使用空调

●回家后先开窗通风，排出室内热气

打开窗户，让室内热气与室外空气流通换气后再开空调，这样无需浪费多余电力，就能迅速有效地让房间降温。



（出处：大金工业）

●空调和风扇、空气循环扇并用

室内外空气换气后再开空调，虽然远离空调的地方还是会热些，但也不要调低空调温度，建议大家可以使用风扇，让冷空气循环起来，给整个房间降温。



（出处：大金工业）

●让空气流动起来，降低体感温度

据介绍，开电扇送风后，体感温度会下降。此外，比起调低空调温度，调大风量更省电费。不过，体寒的人和寝室内还是要下一番功夫的。最好让风对着墙壁或天花板吹，利用反弹的间接气流来降低体感温度。



（出处：大金工业）

●每2周定期清理一次滤网

据介绍，空调滤网堵塞后，制冷能力下降，就需要消耗更多电力，所以滤网要勤清理。



（出处：大金工业）

●确认滤网后面的散热片是否有污垢

与滤网同理，散热片的清理也很重要，如果太脏，还是建议寻求专业人士的帮助。

玩转遥控器......“水平风向”即可省电

●风量调为自动，不多用一点电

放弃频繁手动调节，改为自动档，空调就会自动调节到最高效、舒适的制冷风量。



（出处：大金工业）

●下调温度前，先调大风量

跟降低室温所需的电力消耗相比，空调设为强风档，会省电很多。调大风量就能降低体感温度，即使在相同的室温下，也更容易感到凉快。



（出处：大金工业）

●不要反复开关空调来调节室温

空调在急速降低室温时会更耗电，所以反复开关空调调节室温，有时反而会因为需要急速降温而加大运转，由此增加电力消耗。



（出处：大金工业）

●消除温度分布不均，有效降低室温

一旦出现房间上热下冷，温度分布不均，用户就会误以为空调“温度没降到位”，于是会过度调低空调温度以期降低室温。其实，这时把空调的风向改为水平或向上送风，就能让空气循环起来，解决温度分布不均的问题，有效降低室温。



（出处：大金工业）

检查外机周围

●外机是否安装在阴凉处？用遮阳工具防止阳光直射

当周围温度升高，外机的散热效率就会降低，导致耗电增加，所以建议做些措施，确保外机不受阳光直射。



（出处：大金工业）

●不要遮挡外机出风口

外机出风口被遮挡后，就会把排出的热风再吸回去，明显减弱制冷效果，所以最好是给外机周围留出一些散热的空间。



（出处：大金工业）

接着大金工业还介绍了靠整体家庭环境来实现的省电方法。比如在窗外拉一个绿色窗帘，在院子里或阳台上撒些水来降温等。此外，该公司使用实际居住的房屋做了实验，结果显示在白天9点到18点这段时间，外出或开窗通风不超过30分钟时，“一直开着”空调不关反而更省电。

将一天的电力消耗降低20%以上

那么，实际使用这些省电妙招的效果如何？以及夏天空调会用多少电？对此，我们采访了大金工业的负责人。

——如果不做上述省电措施，今后夏季电力会变得不够用吗？

根据资源能源厅的调查，夏季白天（14点左右）一般家庭的电力消耗中，最吃电的就是空调（58%），超过了照明和冰箱。虽然也要看电力公司的实际情况，但各家各户各单位如果都能落实空调节能运转的话，我想应该是有助于规避电力紧张的问题的。

——空调省电效果到底有多大？

虽然只是本公司的一个实验结果，但夏季对一般家庭而言，即便只是把房间防晒、清理室内机滤网、收拾外机周围腾出空间等基本的省电妙招做一遍，一天省电也能达到20%以上。如果有更多人积极实践，省电效果肯定会更大。

——顺便一问，“散热片”的清理，普通用户能自己做吗？

作为厂商，我们肯定是不建议自己操作的。室内机滤网后面的热交换器结构非常精密，有很多金属薄板排在一起。消费者自己动手可能会导致损坏或薄板弯折，就会降低空调运行效率。此外，直接往空调里喷清洗喷雾或除菌喷雾等都可能引发故障或意外事故。所以还是建议大家找专业人员咨询。



（示意图）

希望大家能参考这些方法，减少电力浪费，同时也别忘了继续采取措施预防中暑。

（FNN Prime Online 6月3日刊载。日文原文）

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