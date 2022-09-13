接种疫苗时呼吸困难、头晕目眩？你可能得了免疫相关应激反应

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你知道吗，如果对打疫苗感到担心、不安，可能引发呼吸困难、目眩、晕厥等症状。这些症状叫做ISRR，即免疫相关应激反应（Immunization stress-related responses）。在新潟县医师会宣传委员会的协助下，我们就此问题请教了有关医生。

无关疫苗种类 接种前也可能发作

问：迄今为止，新冠疫苗接种过程中是否有过免疫相关应激反应的案例报告？

新潟大学研究生院医齿学综合专业 斋藤昭彦教授：有的。例如一名10多岁的孩子在接种后晕倒，在接种点躺下休息了一阵子才回家。



新潟大学研究生院医齿学综合专业小儿科学方向 斋藤昭彦教授

就免疫相关应激反应（ISRR），斋藤昭彦教授告诉我们说：“ISRR就是因接种疫苗产生精神压力而引发的相关症状。”

问：这与过敏性休克是两回事吗？

斋藤昭彦教授：过敏性休克是指人体对疫苗成分产生强烈过敏反应导致的症状。免疫相关应激反应则是对注射针的恐惧、担心、紧张造成的交感神经与副交感神经紊乱而引发的症状。

无论注射何种疫苗都有可能出现免疫相关应激反应，它是由心理因素造成的，与疫苗成分无关；并且，症状在接种之前也有可能出现。这一点与其他的副作用大相径庭。

什么样的人容易发生免疫相关应激反应？接种时需要注意什么？

免疫相关应激反应的主要症状有呼吸困难、流汗、眩晕、昏迷等。

斋藤昭彦教授：这是体内产生的反应，不会留下后遗症，因此不必担心。一般会像预期那样马上好转。消除不安情绪，就会好起来。容易发生免疫相关应激反应的人，往往具备某些风险因素。比如，他们多带有这样的特征：曾发生过昏迷、害怕打针、年龄在10到19岁之间、女性等等。

斋藤昭彦教授：如果曾在早上时晕倒过，或是有过因对疼痛敏感而突然昏厥的经历，那么打疫苗有可能导致当场昏倒。因此，在问诊时请务必告诉医护人员自己的病史，或许可以躺在床上接受注射。

医护人员应当尽量提供有助于缓解受种者疼痛和担忧的环境，例如让受种者躺下来施打、让他们在非注射侧的手中握一个球、播放一些音乐等等。

此外，接种时最好让家人陪同，或是尽可能请自己的家庭保健医生为自己接种。

打完疫苗几天后才出现反应？典型的例子是HPV疫苗

打完疫苗几天后才出现免疫相关应激反应的可能性也是存在的。在日本，比较典型的案例是预防宫颈癌的HPV疫苗。2013年，日本将HPV疫苗纳入公费免疫接种计划，但随后受种者中出现无力、手脚不能动、无法正常走路、语言障碍等难以解释的神经相关症状，仅两个月后，日本政府就叫停了HPV疫苗的普及接种工作。



预防宫颈癌的HPV疫苗

问：当时讨论过免疫相关应激反应的可能性吗？

斋藤昭彦教授：没有讨论过这种可能，但讨论过许多其他的疾病。我认为，这8年来已经做好了充分的准备。即使发生DNSR（接种后过一段时间才发生反应），现在的医疗系统也能够应对。

2022年4月，时隔9年后，HPV疫苗的普及接种工作再度启动。HPV疫苗可预防约70%的宫颈癌，不过，大家应在充分了解可能引发免疫相关应激反应的基础上再接种。



2022年4月，HPV疫苗的普及接种工作重启

斋藤昭彦教授：关于免疫相关应激反应，在日本妇产科医会官网、日本儿科学会官网上都能找到简明易懂的科普文章。预防方法也是有的，希望受种者和自己的家庭保健医生进行商量。

（NST新潟综合电视台）

（FNN Prime Online 6月4日刊载。日文原文）

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