新潟县汤泽町，当日往返的温泉之旅

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日本新潟县温泉资源丰富，温泉数量位居全国第三。就在这远近闻名的“温泉县”中，为大家介绍两处位于汤泽町的特色温泉。

浓浊的茶褐色温泉水

在新潟县汤泽町，夏天有亚洲最大规模的富士摇滚音乐节，冬天可以进行各种雪上运动，一年四季，游人如织。



新潟县汤泽町

在汤泽町，一家名为“苗场温泉 雪sasano汤”的温泉很有人气。



苗场温泉 雪sasano汤



茶褐色的温泉水，浊厚到可把毛巾染上颜色

这个温泉的特点，在于它的泉水，不仅呈茶褐色，而且还非常浓浊，毛巾浸在里面都会被染上颜色。据说这种茶褐色温泉水，直接来自于温泉源头，甚至可以给织布染出美妙的色彩。



温泉水染成的毛巾

为什么温泉水呈茶色呢？据雪sasano汤的介绍，温泉水涌出时是近乎无色透明的，但由于含有铁元素，与空气接触后开始氧化，时间一长就变成了红色或红褐色。

毛巾和衣服因此有可能被染成茶色，所以如果你介意的话，可以在淋浴处仔细冲洗干净。



宽大的露天温泉浴池（注：为进行拍摄，模特身围毛巾）

不限性别，两人组团更划算

据说，富士摇滚音乐节举办时，每天来泡温泉的顾客可达上千人，长长的队伍一直排到更衣室外。这个备受当地人和游客青睐的温泉，在价格设置上也别出心裁。全价票为成人票1张900日元（约合人民币45元——译注），两张1800日元，但“伴侣票”为1600日元，有200日元优惠。不过，师田社长解释说：“伴侣票并不仅限于一男一女、两位男性还是两位女性，只要两人结伴都可以买伴侣票。我们希望让大家以更实惠的价格泡上温泉。”所以，如果两人结伴前来的时候，千万别忘了说：“我们买伴侣票。”



实惠的“伴侣票”



雪sasano汤社长 师田富士男

拥有80多年历史的昭和风情温泉

接下来介绍的是“江神温泉浴场”，从越后汤泽车站东口出来后，沿着站前带顶棚的商店街步行3分钟即可到达，因此即使是雨雪天气也不必担心。



上越新干线经停的越后汤泽站



位于站前商业街中的“江神温泉浴场”

这座看似澡堂的温泉设施开业于1938年。80多年来，它一直治愈着当地民众和来访的游客。



历史悠久的温泉

当地有这样一个传说：“昭和年代（1926年12月25日至1989年1月7日——译注）初期，镇守原汤泽村西山的熊野神社神仙给村民们托梦道：‘江泽川沿岸有温泉’，根据这一指引，当地居民真的挖到了温泉。”

因热爱泡澡而移居此地的管理员

江神温泉的管理员名叫门田和也（32岁），他是埼玉县人，十分喜爱泡澡，甚至因此还考取了温泉品鉴师(*1)资格证。



拥有温泉品鉴师资格证的门田和也

门田和也一直希望从事与温泉相关的工作，2020年4月，他接手了江神温泉设施，在他的管理下，这里充满了昭和时代的复古风情。



形状可爱的温泉浴池

江神温泉水量充足且源头的水温较高，引入池中的温泉水源源不断，不需要再加热。因此，这里的温泉水十分新鲜。



清爽的温泉水

由于温度偏高，即使在寒冷的冬天，泡完温泉出来后身体也十分温暖。这里的温泉水清透舒爽，对皮肤的刺激也很小。

门田从日本各地采购了许多当地特色汽水。泡完温泉后，给干渴的喉咙来一瓶冰凉的汽水，好不爽快。



从日本各地采购的特色汽水



充满怀旧风情的温泉

江神温泉的性价比很高，成人票1张400日元（约合人民币20元——译注）。雄心勃勃的门田和也希望将汤泽的温泉魅力传递给更多的人，与他相遇，也会是温泉之旅的一桩乐事。

（NST新潟综合电视台）

（FNN Prime Online 6月4日刊载。日文原文）

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