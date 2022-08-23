日本暴食症患者增加，治疗需要家人支持

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新冠疫情中，日本的暴食症，即神经性贪食症患者增加，并且其中很多都是平时做事认真踏实的年轻女性。埼玉社会保险医院（今JCHO埼玉医疗中心）名誉院长及日本进食障碍学会突出贡献会员、心身医学专家铃木裕也医生就暴食症问题为我们做了讲解。除从厌食症到暴食症的转变过程之外，他还提及了精神状态不稳定的患者可能会染上偷窃癖或出现强迫性精神官能症，并且指出，治疗过程艰难，需要得到家人的支持。

什么是暴食症？

首先，暴食症属于“进食障碍”。进食障碍分为暴食症和厌食症。在出现厌食症的两三年后，症状通常会转变成暴食症。

厌食症和暴食症原本属于同一种疾病。患病期间，症状会从厌食转变为暴食。最初，厌食症患者会通过减少饮食来达到瘦身目的。等体重减至目标体重后，病情会出现短暂的稳定，但身体需要营养，大脑中控制食欲的部位会发出“多吃一点”的指令。这么一来，肚子一饿，患者就会不自觉地进食。由此，食欲一发不可收拾，越吃越多。

但是，患者并不想发胖，因此就陷入进退两难的困境，精神也出现混乱，开始在不得已而进食之后，催吐或吃泻药等。

这种情况不断持续下去，精神会变得极其不稳定并出现各种其他症状。譬如，盗窃或无法与他人正常交往，进而变成“家里蹲”等。此外，还可能出现强迫性精神官能症，即做事必须彻底完美，否则便心绪不宁、忧心忡忡。出门后，会重新回来检查是否已经锁好门；检查完，走几步后又会担心“刚才去锁门的时候，是不是把门打开了？”就这样不断地重复着同一件事。

如果手弄脏了，就会拼命洗手。一遍又一遍地彻底清洗，导致皮肤干燥。这些症状在普通人中是罕见的，患者本人虽然也讨厌这样，但却不自觉地做出这种行为。因此，暴食症患者会陷入极其痛苦的状态。

进食障碍的诱因和原因

多数厌食症患者在两三年后会变成暴食症。厌食症是因为“想变瘦”。那么，这种希望变瘦的想法是从哪里来的呢？

厌食症易患病年龄通常在十五六岁至十七八岁之间。十八九岁已经是成年人了。15至18岁之间则是成人之前的一个预备阶段。如果这个时候遭遇挫折、压力、霸凌等各种问题，那么就会丧失走上社会的信心，于是把体重减到9至10岁前后的青春期前或月经初潮前的水平，回到这种不被当作大人对待且需要周围人呵护时期的体重，希望以这种姿态回归社会生活。这就是厌食症患者想要变瘦的心理期许。

此外，对女运动员而言，诸如有体重限制的滑冰、马拉松等，不适合通过不断进食来增强肌肉力量，因此这些竞技运动还需要运动员和饥饿做斗争。

一线运动员们在忍受饥饿的同时，进行艰苦的训练。而当有些人无法忍受这种痛苦，心生困惑时，会产生希望获得更多周围人的理解和守护的心情并因此导致患病。

有很多模特也会因严格的饮食限制而感到倍感痛苦，进而逃避社会，将体重降至需要周围人守护的年龄时的水平。

越是认真的女生，越容易患进食障碍

进食障碍患者多为女生。据称，越是学校成绩优秀且总是努力不辜负他人期待的好孩子，越容易患进食障碍。而那些在成长过程中，和各种各样的人交往并从中学习到不同的交友方法的孩子，则不容易患进食障碍。

从小尽情玩耍并结交了很多同龄伙伴的孩子，抵抗力也会增强。在成长过程中接触过各种各样人的孩子不会患进食障碍。而失去了这种机会，只专注拼命学习的孩子在走上社会后，多会遭遇不顺。这也是他们患进食障碍的原因之一。

日本现在究竟有多少进食障碍患者还是一个未知数。能看这种病的医生很少，而且患者自身也不主动来求医，因此，难以把握有多少病人，但数量比以前是增加了。有人认为，社会变得愈发复杂，互助型社会变成了一个竞争型社会，这是进食障碍患者增加的重要原因。

新冠疫情下的生活，对进食障碍患者而言是非常不利的。从小到大的社交活动减少了，虽然小学生现在终于可以戴着口罩出门了，但和朋友一起玩的人并不多。高年级学生开始利用Zoom等软件上网课，与他人的交往减少，无法做好走向社会的准备。

由于学校的填鸭式教育无法使人在社会上成功立足，在新冠疫情中，进食障碍患者人数也增加了。即便接受治疗，也无法实践如何与人交流，现况让人感到困难重重。

暴食症的治疗

暴食症没有相应的治疗药物，只能提供咨询和谈话服务。这是一种治疗难度极大的疾病，需要医生耐心倾听，悉心指导，而且治疗时间跨度大。2年、3年、5年、10年，甚至还有治疗了三四十年的患者。

即使患者在进步，但年龄也在不断增长，如果没有成长为与自身年纪相适的人，那么患者便无法自信地走向社会。因此，患者需要找到可以长期相处的好医生来培养自己强大的内心。

此外，还有一种“家人疗法”。无论患者自己如何努力，如果家人不给予理解，那么一看到患者在进食后进行催吐或吃泻药，就会忍不住责备。家人要给他们更多的关怀，“很难受吧”“真不容易”“再努力坚持一下哦”这类体恤的话语非常重要。在治疗过程中，不可缺少的是家人的一贯支持。

此外，现在有一种被称为“家人会”的活动，在那里，有关人士会组织向父母或亲子提供教育。进食障碍患者及家人参加到这种活动中去，也是很好的选择。

（FNN Prime Online 6月10日刊载。日文原文）

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