全球首款制冷垃圾桶！告别垃圾异味带来的烦恼

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炎炎夏日，厨余垃圾散发出的异味令人烦恼。日前，日本一家公司推出了一款与众不同的垃圾桶，或许能帮你告别恼人的异味。



（图片：中西金属工业株式会社）

本部位于日本大阪的中西金属工业株式会社，开发了一款具有制冷功能的垃圾桶CLEAN BOX，可以制造零下11度的环境，将垃圾冷冻。目前，这款产品已经开启预售。

在普通垃圾桶中，厨余垃圾很容易滋生细菌而腐坏，由此产生异味，而CLEAN BOX能将垃圾冷冻，将异味大大降低至常温环境下的两万六千分之一。

当然，不仅是厨余垃圾，CLEAN BOX还能解决用过的尿不湿、宠物尿片等带来的异味烦恼。



（图片：中西金属工业株式会社）

除此之外，据介绍，这款产品还可以用来冷却毛巾、T恤衫，保存化妆品、相机胶片等等，用途广泛多样。



（图片：中西金属工业株式会社）

CLEAN BOX的研发始于2017年8月，其灵感来源于公司员工的一句话：“我会将厨余垃圾冷冻起来，保存到扔垃圾那天(*1)”。

调研发现，这名员工的做法并非个例。但是，也有许多人不愿意将食物和厨余垃圾保存在同样的地方，因此，该公司提出了研发具有多种用途的“制冷垃圾桶”的想法。

2019年，该公司限量发售了100台第一代CLEAN BOX，上市后迅速一售而空。



第一代CLEAN BOX（图片：中西金属工业株式会社）

在此基础上，该公司研发出容量更大的新一代产品，在截至今年4月的众筹活动中，共筹集到4000多万日元（约合人民币196万元——译注），近400人留言表达了对该产品的期待。



右为新一代产品（图片：中西金属工业株式会社）

CLEAN BOX的实物机现在正在东京的二子玉川茑屋家电和BIC CAMERA有乐町店展出，目前接受预定，将于7月中旬起陆续发货。预售产品与众筹产品相同，尺寸为690（高）×230（宽）×443mm（深），容量为20升，每日约产生电费9.2日元（约合人民币0.45元——译注）。售价为48180日元（约合人民币2362元——译注）。



（图片：中西金属工业株式会社）

苦心钻研 解决漏水难题

对于因夏天垃圾异味而烦恼的人们来说，这款产品的上市应该是个好消息。作为全球首款制冷垃圾桶，研发过程中曾遇到哪些困难？装过垃圾的CLEAN BOX，在存放其他物品时，有什么注意事项呢？对此，我们采访了CLEAN BOX研发团队的负责人、NKC Business Design Center的长崎陆。

——CLEAN BOX的构造是参考了冰箱吗？

是的。研发的第一步就是通过拆解冰箱、查阅资料等方式，掌握了冰箱的基本构造。

——研发过程中遇到过什么样的困难？

我们曾遇到不少难题，首先是寻找能和我们一起研发冰箱或冰柜的合作伙伴。冰箱、冰柜都不是新技术，但这些技术人员基本被大型家电制造商垄断。我们很幸运，最终还是找到了拥有扎实的技术、不隶属于大厂的合作伙伴。不过，能遇到符合这些条件的人，的确是一件非常困难的事情。

此外，研发过程中，漏水问题也曾让我们很是头疼。冰箱一般都放在厨房或三合土的地面上，所以即使出现结露问题，一般也不会引起用户太大的不满和抱怨，但如果放在地毯上的垃圾桶发生这种情况，或将面临高达百万甚至千万日元的索赔，因此必须杜绝结露水的问题。

只要机体没有孔就不会漏水，但没有了进出气口，就无法进风以冷却压缩机。如何解决这个矛盾，是最为棘手的难题。

——那么，最后是如何解决的呢？

第一代机型和最新发售的量产型在构造上有些许不同，以第一代为例，我们在底部小脚轮周围设计了特殊形状的孔，既能存住水，防止外漏，也起到了通风的功能。

——从什么时候开始确信这款产品可以热销？

我们从2017年8月开始研发，大概9月左右，心里便有了底。

我们在研发冰箱和冰柜时，购买了5台澳大利亚货车司机使用的冰柜，邀请不同的用户进行试用，包括喜欢音乐、耳朵敏感的用户、养宠物的用户、家里有婴儿的用户、高龄用户等等。其中，家里有婴儿的用户特别喜欢这种冰柜，现在还没有返还给我们呢。

此外，我们还收到了许多反馈，例如“再也不用猜拳决定谁去扔垃圾了”“因为垃圾被冷冻了，即使用手触碰也不会觉得恶心”等等，因此我们有了信心。

存放其他东西时的注意事项

——放过垃圾的CLEAN BOX，在存放其他东西时，应该注意些什么？

我想最重要的是做好清洁。由于结构上的原因，CLEAN BOX内部结霜的现象难以避免。我们绝不可以说厨余垃圾或脏东西上的结露水是卫生的。因此，在用它存放其他东西前，最好先拔掉电源，彻底除霜并进行消毒。

——规格显示，第一代机型的设定温度是“零下10度”，而新型号则是“零下11度”，这种改变是出于什么原因？

温度低于零下10度时，尿布的异味会大幅减少。当然，温度越低异味越小，但这也会导致电费增加，震动噪音更频繁。第一代机型的设定温度为零下10度，此后我们基于各方反馈，在换代时更新了设计，新型号内部取消了风扇构造。

由于没有风扇，耗电量和噪音都减小了，因此我们降低了设定温度，进一步提高了新型号的性能。

——CLEAN BOX也会像冰箱一样在半夜嗡嗡作响吗？

这是压缩机转动的声音，因此和冰箱是一样的。

——关于CLEAN BOX，今后有怎样的计划？

CLEAN BOX没有先例，打开了全新的市场。因此我们的当务之急是尽快扩大广告覆盖面，提升产品认知度。

众筹活动给我们带来了不错的势头，我们希望借此机会，客观评估是否有足够的市场规模来开展这项业务。例如在其他亚洲国家或者是低纬度国家，虽然文化相异，但或许也拥有同样的需求。我们希望积极地探索这些市场。此外，今后我们还将面向所有设施，调研B端的需求，希望在B端业务上也能有所发展。



（图片：中西金属工业株式会社）

还在备受垃圾异味困扰吗？ CLEAN BOX或许能帮你告别这桩烦恼。

（FNN Prime Online 6月10日刊载。日文原文）

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