“隼鸟2号”探测器带回的小行星“龙宫”岩石样本中，发现23种氨基酸

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冈山大学发表论文称，研究人员在“隼鸟2号”探测器从小行星“龙宫”带回的岩石样本中，发现了23种氨基酸。

长期以来，冈山大学一直在针对“隼鸟2号”探测器前年从小行星“龙宫”带回地球的岩石样本进行分析研究。据悉，研究人员最终从样本中发现了只能在生物体内合成的异亮氨酸和作为鲜味成分而为人所知的谷氨酸等23种氨基酸。

氨基酸是构成人体蛋白质的材料，有一种猜想认为，它早在46亿年前就存在于刚刚诞生的地球上，后来由于地球表面被岩浆覆盖，一度销声匿迹；之后，撞击地球的陨石又一次将氨基酸带到了地球。

尽管此前在地球上发现的陨石样本中也检测出了氨基酸成分，但由于这些陨石接触过土壤、雨水和空气，所以不能否定这些成分可能是在地球上附着的。

然而，这次分析的岩石样本在运往实验室过程中并未接触到外界空气，冈山大学行星物质研究所教授小林桂表示，“在很大程度上可以认为宇宙中存在氨基酸”。此项发现或许可以证实作为人类生命之源的物质来自宇宙这一猜想。

（FNN Prime Online 6月10日刊载。日文原文）

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