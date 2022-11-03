这几种美食，帮你满足味蕾，调理肠道，提升免疫力！

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疫情期间，人们对身体健康愈加关注。日本爱媛县的一些既美味、又有助于促进肠道健康的食品令人关注。下面就让我们去一探究竟吧！

有助于改善肠道环境的青稞松饼

走进位于爱媛县松山市祝谷的面包店“自然wo hoobaru sola”，以国产小麦和无农药蔬菜为原料制作的各色美味面包琳琅满目。



“自然wo hoobaru sola”店内的面包

在这家颇具人气的面包店中，我们发现了一款养生美食。据店员Yunitto菜摘子介绍，那是以青稞为原料制作的松饼粉，具有调理肠道的功效。今年4月刚刚上市，可以让你轻松简单地开始调理肠道。

松饼粉使用的原料是产自爱媛县并以绿色健康闻名的“青稞”，其生量位居日本第一。青稞中富含“β-葡聚糖”，富含植物纤维，有利于改善肠道环境；而且，松饼粉中还加入了能够抑制糖分吸收的车前子和有助于消化吸收的米曲。你只需将松饼粉与豆乳拌匀后烘焙，就能做出糯软而有弹力的养生松饼。

记者品尝后发现，松饼软糯，带着微微的香甜，很适合夹上火腿或起司当早餐吃。当然，若是给松饼浇上糖浆，就是一份犒劳自己的美味甜点，它比普通的甜品更有利于身体健康。



浇上糖浆，做成甜点享用

Yunitto菜摘子说：“疫情之下，重视身体健康的人越来越多了，这促使我们开发了一些具有养生功效的美食。推荐大家每天坚持食用。”

这款松饼粉还有许多其他做法，例如甜甜圈、韩式泡菜饼……

该店的另外一款调理肠道的美食是格兰诺拉麦片。这种膨化青稞粒香气四溢，与燕麦、坚果混合在一起，既美味，又能增进肠道健康。

美颜又养生的果蔬冰沙

养生美食之旅的下一站，是位于松山三越百货店负1层THE CENTRAL MARKET中的GOOD THINGS by Sustainable Living。

在这里可以吃到美味养生的招牌产品——果蔬冰沙。记者看到店内有5种色彩的冰沙，它们功效各有不同，分别是“美肤养颜”“增进肠道健康”“恢复精力”“增强免疫力”和“排毒”，可以根据需求进行选购。



5种不同功效的冰沙

希望美肤养颜的人可以选择玫粉色沙冰，其原料是被誉为“补血神器”的甜菜。甜菜营养价值很高，具有抗氧化防衰老、保持血管健康等作用。记者选了一杯具有“增进肠道健康”功效的橘色冰沙，其原料有橘子、苹果、香蕉、菠萝等，含有丰富的膳食纤维。它的口感出乎意料地醇厚，而且顺滑得有入嘴即化一般的感觉。

该店的RAW FOOD（生食）烹调师渡部万梨子说：“菜单有时会有变化，我们会选用时令食材，或是根据每次的进货来改变食材。营养也肯定是很高的。”RAW FOOD是一种以养生、美容等为目的的生食膳食法。渡部万梨子拥有RAW FOOD烹调师的资格证，5种不同功效的沙冰正是出自她的创意。

渡部万梨子表示：“按照功效来制作冰沙并命名，可以方便顾客选择。”出自RAW FOOD烹调师之手的冰沙，将应季食材的新鲜美味和营养，全部凝聚在了这一杯当中，供顾客品尝。

富含纯天然蔬菜的“酒曲汤”

松山市南高井町因泉水而闻名。2022年3月，一家名为“I’m home”的外卖店在这里开业。这家店主营用无农药无肥料的纯天然蔬菜和发酵调味品制作的有机食品。



有机食品外卖店“I’m home”

这里的养生美食是富含纯天然蔬菜、有助于改善肠道健康的“酒曲汤”。

I’m home的店长杵田美久介绍说：“汤里的菜可以连皮一起吃，因此营养不会打折扣。即使是平常不喜欢吃菜的顾客，也会因为这些蔬菜的甘甜美味而爱上它。”

记者品尝了这款酒曲汤，入口后就有一种纯天然蔬菜的美味在舌尖上绽放的感觉。汤里还加入了胡萝卜、白萝卜、鸡肉和葱。



“酒曲汤”中蔬菜也多种多样

作为该店最具人气的明星产品，酒曲汤中“秘密武器”是该店自制的“酒曲”，其中包含大蒜曲子、洋葱曲子和盐曲。



含有3种曲子的自制酒曲

杵田真实表示：“发酵调味品具有清理肠道的功效。不需另加调料辅料，也能充分激发出食材本身的美味，这就是酒曲的神奇力量。”

此外，用燕麦和豆乳代替小麦粉制作的无麸质马芬蛋糕也很受顾客欢迎。

一名来店顾客说买了米曲汤、马芬蛋糕和巧克力。当被问到是否很重视肠道健康时，她说：“是的，最近还经常在家自己做酒曲之类有利于肠道健康的食品，并且感觉身体状况得到了改善。”另一名顾客也表示说：“我感觉变化很明显，皮肤也变好了。”

杵田真实说：“我家孩子从小就有肾脏疾病，我一直想帮他调理身体，这也是促使我开店的契机。希望通过食补帮助大家增进健康，因此原料中使用了很多蔬菜，希望大家能多吃这些有利于健康的食品。”

肠道掌握着人体70%以上的免疫细胞。爱媛县的这些美食，既能满足口福，又有助于提高免疫力，可谓一举两得。

（爱媛电视台）

（FNN Prime Online 6月15日刊载。日文原文）

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