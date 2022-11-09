记牢“十指相扣30秒”！酒精消毒的正确方法

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抗疫已经进入第三年。似乎可以说，外出时酒精消毒和佩戴口罩等措施已经完全融入了日常生活当中。

现在，戴口罩的措施有了一些松动，那么酒精消毒又该怎么办呢？

近期虽然每天新增确诊人数有减少趋势，但就东京而言，还在万人以上，绷紧的神经还不敢放松。正因如此，是时候复习一下酒精消毒的意义和正确方法了。我们为此采访了北里大学大村智纪念研究所病毒传染控制学研究室的片山和彦教授。

酒精消毒，“浓度”很重要

在疫情时代的日常生活中，可能很多人对各类设施入口处的酒精消毒都习以为常了。只是这一措施太过日常化后，人们反而容易忘记它的意义。或许有人还会问：“这样做有多大的防疫效果？”

对于这类人群，希望能重新把片山教授的话好好记在心上——“酒精消毒，基本可以完全消杀新冠病毒”。



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新冠病毒有一层叫做“包膜”的外膜，它是脂质的，容易被酒精破坏。因此酒精消毒是非常有效的灭活手段。只不过，下面2点如果没做到位，也达不到满分效果。

第一，是“酒精浓度”。“如果酒精浓度在50%以上，1分钟就基本对新冠病毒产生灭活效果。低于这个浓度，则没法完全灭活。浓度可以通过消毒液容器上的标签来确认，而最容易识辨的方法，是看有无‘火气严禁’这几个字。日本《消防法》规定，酒精浓度60%以上的产品必须要有此标注。”

你的消毒方法正确吗？

第二，“消毒方法”是否正确。令人非常意外的是，片山教授说：“有一半以上的人，酒精消毒的方法都不正确。”

我们经常能看到的做法是，用手接消毒液后迅速涂满双手，然后张开手掌不停地扇动，直到酒精液体全部蒸发。可惜这么做达不到充分的消毒效果。因为“这样不仅没法完全灭活，还会把手上的病毒扇得到处都是”。

那么要怎么做才对呢？

“首先是要充分压下按头，挤出足量的消毒液到手心；然后仔细把消毒液涂抹到指尖和整个手掌，并保持十指相扣状态30秒。其实最好是保持1分钟，但鉴于1分钟有点难度，所以至少30秒。之后，就着剩下的酒精搓洗双手，直到搓干。”

最近也出现了粘度较高的凝胶状消毒液。据说这类产品酒精不易挥发，消毒效果更好。使用消毒凝胶时也务必遵守上述正确的消毒方法。

非酒精类消毒产品，也充分利用起来

即使充分消毒，一旦接触到店里的商品或去趟厕所，也会再次沾上病毒。因此，在购物中心等地不要认为在入口处消过一次毒就“一劳永逸”了，在逛商店时，还要用各店家准备的酒精勤消毒。

只不过，皮肤敏感的人如果频繁用酒精消毒，手部皮肤可能会变粗糙。因此建议根据个人的具体情况做些调整，使用含有保湿成分的酒精消毒液，或是随身带上护手霜，消毒后做好保湿。



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另外，也有家长不愿给婴幼儿做酒精消毒。尤其孩子皮肤敏感或有嘬手指的习惯，想必家长都会有所顾虑。片山教授建议说：“遇到这种情况，可以使用不含酒精的湿巾。”。

“这种产品中一般使用了‘苯扎氯铵’这类可杀死新冠病毒的有效成分。比如，浓度0.1%和0.05%的苯扎氯铵，大概1分钟就能灭活。如果产品出自老少皆知的大厂家，并宣传有‘除菌’‘抗菌’‘杀病毒’等功效，那么大概率是没问题的。如果还是不放心的话，可以看下背面的成分表。”

在商店门口被店员直接要求使用酒精消毒时，也可以说一句“我们自己给孩子消毒”，并当面消毒，应该就没问题了。对那些因过敏而不能使用酒精消毒的成年人而言，这也是个好办法。

用洗手液洗手，百利无害

希望继续保持双管齐下，酒精消毒再配合勤“洗手”。对于那些已经习以为常的人，也希望大家能重新回忆下自己“是不是用洗手液洗的手”。

2020年，片山教授团队针对同意公开验证结果和提供样本的多家日本厂商的洗涤剂和洗手液等进行了一项验证实验，共计22件产品中，确认有21件产品具有灭活功效。



消毒剂的新冠病毒灭活效果验证结果一览表（图片：北里大学 片山和彦）

新冠疫情爆发后，患感染流感和诺如病毒的人都少了，据说这背后就有勤洗手的功劳。“病毒的传染路径大部分是通过眼鼻口等的粘膜和伤口。在无法确保手指清洁的状态下将食物放进嘴里、摸脸、搓眼睛，其中还有人把手指伸进鼻孔里，这些不良习惯，都会将手指附着的病毒带入人体并造成感染。因此，外出回家时或接触食物前、上完厕所后，我们都应该认真洗手。洗手作为公共卫生的基本措施，不仅能防新冠，也是所有病毒的预防对策之基础。”



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顺便一提，诺如病毒不同于新冠病毒和流感病毒，它的结构中是没有前面提到的“包膜”的。因此没法靠酒精、洗手液等表面活性剂来灭活。即便如此，用洗手液洗手依然对诺如病毒有效。因为冲洗泡沫需要用流水洗手一段时间，能将手上附着的诺如病毒冲洗掉。一般用流水将洗手液的滑腻感完全冲洗掉需要1分钟左右。只要有这个意识就OK了。

提高酒精消毒的意识

现如今，时不时也能看到有人对入口处的消毒酒精视而不见，直接走进店里。“不做消毒的人，可能觉得自己已经完成疫苗接种，大概率就不会感染了吧。”片山教授分析道，“现在希望大家重新思考一下，为什么店家要在入口处放消毒酒精。”



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“入口处放酒精消毒剂，不是为了防你在店里被传染，它防的是万一你带病毒来店里传染给其他人。为了保护店里的其他客人和店员，也为了防止病毒附着在商品上，才需要在店门口进行消毒。就算你自己当时是无症状，被传染的一方也可能会发病，严重的或许还会发展成重症。”

片山教授表示，病毒在全球传播得这么广，不会那么容易结束的。今后，病毒变异造成疫情扩大也是有可能发生的。疫情未来大概还将持续一段时日。疫情一波接着一波，没完没了，大家都烦透了，这种心情非常令人理解。现在，商业区和旅游景点又开始恢复了些人气，正因如此，希望大家进一步提高酒精消毒的意识。

采访/撰文：高木Saori（sand）

插图：Saitou Hisashi

（FNN Prime Online 7月7日刊载。日文原文）

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