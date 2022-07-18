对待感染人数激增，日美存在怎样的差异？

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近段时间，新冠病毒感染人数急剧增长。日本又在考虑是否要限制民众日常活动，而感染人数居高不下的美国并未限制民众行动，依然保持正常社会生活。本文将从多个角度对日本和美国进行对比。

感染人数多于日本的美国“几乎没人在意”

首先是持续激增的国内感染人数。

7月6日，日本全国新增45821名感染者，重症患者60名。时隔两个月后单日新增感染人数再次超过45000人。其中鸟取县的单日新增感染人数达到了创新高的215人。

东京新增8341人，自4月14日以来，也就是大约3个月以来首次超过8000人。东京都知事小池百合子称“年轻人在阳性群体中的占比极高”。那么，让我们来看一下7月6日各年龄段的新增感染人数。

20到29岁的新增感染人数最多，其次是30到39岁、40到49岁，这三个年龄段的合计比例超过了60%，可以认为感染者普遍比较年轻。

而美国的感染人数又有何特点呢？

数据网站“Our World in Data”发布的信息显示，2022年1月美国感染人数创出了单日138万人的高点。进入4月以后情况比较平稳，一直到5月为止，基本都维持在低位。而7月5日的新增感染人数又升至179507人，死亡434人。日本7月6日新增45000人，所以美国几乎是日本的4倍。同时，美国疾控中心（CDC）公布的数据显示，截至7月2日，“BA.4”和“BA.5”变异毒株感染者的合计占比达到了70.1%。

针对“BA.5”毒株，日本厚生劳动省指出其可能成为今后感染人数增多的重要原因，日本正保持高度警惕，而世界卫生组织（WHO）发表见解称“需要进入ICU的重症患者并没有增多”。世卫组织官员强调，这证明了疫苗的有效性。

实际从人口来看，美国的感染人数也比日本多出1.5倍左右，那么美国方面是如何看待日本疫情状况的呢？哥伦比亚大学医学系外科学教授加藤友朗说：“近段时间感觉双方的差距缩小了。之前美国的新增感染人数远高于日本，有时甚至差了一位数，但这次觉得日本的峰值似乎有点高。但是在美国，实际上几乎已经没有人在意了。虽然是个热门话题，在医院工作也切实感受到了患者的增多，但大家对此都不太当回事。”

美国“实际上几乎已经没有人在意了”。那么，在此次感染人数激增的背景下，日本的医疗一线的状况发生了怎样的变化呢？让我们来看一看东京的病床使用率。

第六波疫情期间的2月20日，病床使用率达到了59.5%，7月6日时为25.4%。第六波疫情期间，重症患者病床使用率为35.1%，7月6日时仅为4.3%，从数字上看尚有余力。

即使感染人数“超过17万人”，依然很少限制日常活动

另外，在限制日常活动方面，美国和日本存在巨大差异。那么，美国是如何对待新冠病毒的呢？首先来看餐饮店。

在日本，针对符合标准的认证门店没有设置顾客逗留时间、就餐人数方面的限制。美国纽约州同样也没有相关限制。但和日本不同的是，美国基本上没有采取放置亚克力隔板之类的防疫措施。

在目前这种情况下，日本也有人提出或许应该针对餐饮店设置行动限制。岛根县7月7日呼吁全县餐饮店采取限制措施，最严格的情况下规定聚餐人数不能超过4人，用餐时间不超过2小时。大阪府知事吉村洋文也表示，要在保留餐饮店限制规定的同时，“从本质上思考下一步的措施”。

接下来再看一下举办大型活动方面的差异。

日本规定，只要“制定防止传染安全计划”，就不会限制活动入场人数，但不允许大声呼喊。据说美国也不限制入场人数，而且现在许多场所都不要求佩戴口罩。针对大家都很关注的旅行问题，日本政府7月6日就是否启动全国旅行支援项目一事表态称“将在展开综合研判的基础上，于7月中旬以前做出妥善判断”。

加藤教授说：“德尔塔毒株肆虐时期，美国民众都抱有相当程度的危机感，但相比之下，可能还是没有日本那么紧张。现在没有行动限制，也不必佩戴口罩，所以我认为大家完全不希望回到之前的状态。”

那么，美国民众是否普遍觉得只要打了疫苗就没有问题了呢？对此，加藤教授回答说：“这种想法有是有的，但据说其实即使打过疫苗的人也会感染‘BA.5’毒株，最终来看，打过疫苗和没打疫苗的人可能没什么区别。从真正意义上来说，也不清楚到底能不能避免重症化。德尔塔毒株肆虐时也是这样，现在本质上已经到了需要思考感染人数增多之后要不要继续限制日常活动这个问题的时候，我认为从现状来说，现在美国整个国家的态度就是即使感染人数增长，也不打算限制日常活动，而且大家也已经这么做了。”

但是，如果感染了病毒，美国是如何进行隔离的呢？隔离时间比日本要短很多。”

感染后＆密接者的隔离，日美的做法存在巨大差异

在日本，如果出现症状，就需要在出现症状后隔离10天，而且康复后还要隔离72小时。而在美国，确诊阳性后至少要隔离5天，如果第6天还有症状，需要再隔离5天，和日本相比，整体上要短一些。

针对密切接触者的隔离方式，在日本，需要从与感染者接触的次日起，居家观察7天。而在美国，如果密接者没有接种过疫苗，需要隔离5天，但如果接种过疫苗，就无需隔离，这一点与日本差异很大。

加藤教授说：“现在美国的密接人员已经完全不需要隔离了，确诊阳性后只需要隔离5天。医院也是如此，考虑到这种状况，不禁要问密接人员的隔离是否还能持续下去。”

“最初一波疫情，死亡人数较多的时期采取的那种限制措施是完全可以理解的，但到了现在这个时候，从现实情况来看，我感觉很有局限性，已经难以再继续原来的做法了。”

(《Mezamashi 8》栏目7月7日播出内容)

（FNN Prime Online 7月7日刊载。日文原文）

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