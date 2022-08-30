感觉疲倦、没有食欲？夏天当心“隐性脱水”！医生教你如何预防

Newsfrom Japan

夏天常常感觉困倦乏力、没有食欲？你可能在不知不觉间进入了“隐性脱水”状态！如何判断、缓解及预防“隐性脱水”呢？让我们一起来听听全科医生、藤和会Ando内科医院院长安藤大树的讲解。

什么是隐性脱水？

脱水症是由人体内缺水引发的各种症状，初期往往难以察觉。“隐性脱水”，则是指已经发生脱水症，但症状未被发觉、没有采取有效改善措施时的状态。

水分、盐分等无机物约占人体体重的60%。据测算，人每天随呼吸、尿液、粪便排出体外的水分约为2.5升。另一方面，通过吃饭获取及人体内产生的水分约为1.3升，因此人还需要通过喝水补充其余的1.2升水分。如果排汗量增加，或是通过饮食等的水分摄取量减少，那就可能逐渐向“隐性脱水”发展。此时再受到高温高湿等环境因素影响，就会导致中暑。特别是湿度高的时节，人体排汗较少，脱水症常常容易发展为中暑的初期症状。

隐性脱水的早期症状

隐性脱水最为典型的早期症状包括头晕，站起时目眩，短瞬间的昏厥，这被称作“热昏厥”，往往是由于在烈日下或高温室内长时间劳动、剧烈运动等使得体内热量聚集，流向大脑的血液减少，大脑温度上升造成的。

此外，即使补充水分后口腔和嘴唇的干燥也得不到缓解、或是难以集中注意力等，这些也都是脱水症的症状。

其他比较容易分辨的信号包括：想上厕所的间隔时间变长，小便颜色变浓，身体突然不出汗了，等等。若在这些症状的基础上，还伴有头痛、恶心等身体循环不畅的现象出现，则说明身体状态进一步恶化。

不过，由于症状发展比较缓慢，因此有时自己难以察觉。这里为大家介绍5种自检方法。

如果在发生了脱水症再进行上述观察，往往难以判别；因此，建议大家平日里观察一下自己的舌头、指甲、腋下等的正常状态，以掌握比较的基准。

夏乏是隐性脱水的信号吗？

到了夏天，许多人会出现夏乏症状，容易疲倦，食欲不振，其背后常常是隐性脱水在“作祟”。

流汗或食欲不振会导致体液减少，消化道血流量降低，由此引起消化吸收不良，无法摄取营养，身体感到疲倦。而这又会进一步造成食欲减退，营养跟不上，无法从食物中摄取足够的水分和矿物质，使得脱水情况进一步加剧，陷入恶性循环之中。

今年夏天比往年更加炎热，加之疫情，不少人尽量避免外出活动，出汗的机会也减少了。梅雨过后，气温飙升，身体尚未调整好通过出汗调节体温的机能，高温便已到来。

而身体活动能力的下降，导致了储存大量水分的肌肉量的减少，更是增加了脱水的风险。此外，由于佩戴口罩，嘴唇总是湿润的，让人不容易感觉到喉咙干燥，口渴感变得迟钝，因此很多人的水分摄入量大大少于以往。

而且，戴上口罩后不易散热，使人呼吸困难，不知不觉中增加了体力消耗。

在哪些地方容易发生隐性脱水？

炎炎夏日在户外运动时很容易造成隐性脱水。不过，大家可能想不到，在公寓里也有风险。现今的公寓密闭性较好，通风较差，造成汗液难蒸发，体温降不下去，增加了中暑的风险。而且，身处公寓中，人们对中暑、脱水等危险的警觉意识也比较低，容易忽视去补充足够的水分。

此外，白天吸收了大量热量的混凝土会在夜间释放热量，造成室温上升。老年人往往为避免起夜不敢在睡前喝水，夜里出汗量一增加，就有可能引发脱水症状。

隐性脱水的缓解和预防方法

要缓解隐性脱水，重要的是选对饮料。补充盐分非常重要。推荐大家可以选择麦茶。麦茶中含有丰富的矿物质，包括对改善脱水症状必不可少的盐分，可以帮助我们有效地摄取必需的成分。

而且，麦茶不含咖啡因，不用担心因咖啡因过剩导致的心悸、眩晕、恶心等症状，因此大人孩子都可以放心饮用。此外，运动饮料中也富含矿物质，有助于缓解脱水症状。

预防隐性脱水，最重要的当然就是补充水分。建议大家根据饮料和各类食材的不同用途，高效摄入必需成分。此外，保持规律生活同样重要。由于不吃早饭、在缺乏睡眠的情况下运动等不良生活习惯导致中暑的例子很多。建议大家早上在固定时间起床，吃好一日三餐，通过运动增加肌肉，提高身体储存水分的能力。

也就是说，保持睡眠、吃饭、运动这三者之间的平衡很重要。不仅如此，脱水造成无法出汗、身体温度上升时，需要体温调节机制发挥作用，这一机制由自主神经控制，而要避免自主神经紊乱，有规律的生活也是十分重要的。

（FNN Prime Online 7月29日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]