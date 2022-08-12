BA.5毒株，感染过的人也有再次感染和重症化的风险......听专家解说传染性、重症化率及疫苗接种现状

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日本的“第7波疫情”来势汹汹，各地的单日新增确诊病例不断刷新最高纪录，医疗资源也为此承受着巨大压力。引发此波疫情的奥密克戎变异株“BA.5”，即便之前得过新冠的人，也有可能被它再次感染并存在重症化的危险。传染科名医、饭塚医院传染科部长的野多加志医师就“BA.5”毒株、目前的疫苗接种状况以及有关注意事项为我们做了讲解介绍。

以往的疫情与“BA.5”的区别

从日本之前经历的疫情来看，这次是第7波。第1波到第3波流行的是来自武汉的无变异病毒。第4波是阿尔法变异株，第5波则是跟德尔塔变异株的较量。第6波是奥密克戎变异株，主要是BA.1和BA.2。然后现在是第7波，毒株开始变成了BA.5。

从世界各国来看，主要分为BA.4和BA.5同时流行的国家和BA.5占主导的国家两种。一般认为，BA.4和BA.5传染性大致相同，哪个毒株先传入，那么该国流行的毒株就会有微妙差异。在日本，由于是BA.5先传入，所以应该能观察到大半病例已经从之前流行的毒株BA.2，转变成了BA.5。

BA.5的传染性和重症化率

BA.5的特点，首先是其传染性强。之前流行BA.4和BA.5的南非的数据显示，其传染性很强，是BA.1和BA.2的1.2倍左右。

德尔塔毒株和当初武汉的未变异毒株的特点是容易在肺部繁殖，因此容易发展成重症，也就是说易患肺炎是新冠病毒的一个特点。但目前普遍认为这次的奥密克戎变异毒株，特点是病毒在上呼吸道喉鼻附近增殖，所以多为轻症。

然而，从动物实验数据来看，BA.5毒株或较容易再次在肺部繁殖，从而引发了新毒株是否会引发重症的相关讨论。但是，动物实验使用的都是极端抑制了免疫机制的动物，所以同样的结果是否会出现在人类身上，目前还没有看到相关数据。所以说，是否真的容易在人类肺部繁殖，而且是否真像动物实验结果那样，有18倍以上的传染性，现在都还不清楚。

虽然尚未得到准确的数据，但现在一般认为BA.5和BA.1、BA.2的差别不太大。然而，在确诊人数增长很快的国家，还是有数据显示病死率有所上升，因此今后有必要密切关注对数据进行。

BA.5会发生免疫逃逸吗？

一般认为BA.5的免疫逃逸能力略强于BA.1和BA.2。本来奥密克戎变异株的免疫逃逸能力据说就比阿尔法毒株和贝塔毒株要强，而免疫逃逸能力更强的，就是BA.4和BA.5了。专家认为，疫苗效果会有所减弱，过去感染过奥密克戎（BA.1、BA.2）的人，也有可能感染BA.5。

疫苗追加接种的效果

人类和新冠的较量还将持续一段时间，防疫手段照旧需要双管齐下。也就是说，一定要戴着口罩聊天，也就是避免交谈时摘下口罩，再有就是要接种疫苗以防重症。

疫苗的话，目前在日本，有基础病患者或老年人都正好到了打第4针的时候。（2022年7月中旬节点）这第4针主要是进一步提高防重症的效果，而不是防感染。据说比起第3针，第4针的重症预防效果提高到了3至4倍，所以，考虑到医院床位吃紧，或是每个人的住院风险，对于适合接种第4针的人，还是建议在疫情扩散期认真考虑下接种疫苗。

对于重症风险小，还没轮到第4针的人群，事实上第3针的预防效果暂时性地可以提升到6到7成。只打了2针的人，在这个时间点去打第3针，也是利人利己的大好事。

尤其需要注意的是，目前无论是否感染过新冠，都建议打3针疫苗。换句话说，不存在“得过1次就不会得第2次”，也不存在“不会再发展成重症”。这就是为什么要设定疫苗接种针数的理由。这是现在通用的疫苗接种思路。

日本现在使用最多的辉瑞和莫德纳两家公司已发布公告称，针对奥密克戎变异株的疫苗研发业已完成。到目前为止，我们使用的是针对来自武汉的未变异原始毒株的疫苗，预计今后或从秋季或是冬季开始，针对奥密克戎变异株的疫苗将会上市流通起来。



虽然包括这些新疫苗的效果和副作用情况等，今后都还需要收集数据和保持关注，但对我们来说可以认为这是个好消息。

今夏的特别注意事项

虽然跟疫情的较量已经持续大概2年半了，但与去年（2021年）大不相同的是，今年各种活动重新恢复，也就是可以说，这个夏天是我们开始恢复正常生活的第1个夏天。如此一来，摘下口罩聊天这种增加传染风险的行为，也开始变多了，新的人际传染链的风险开始增加。

比如你1到2周后要去见的人是属于疫苗免疫效果下降的老年人或基础病患者，却做了很多有感染风险的事情，那么之后就很可能传染给下一个人。况且老年人和有基础病者，是很有可能会发展成重症的。所以，如果这个夏天你准备放暑假时回老家，或是不久之后（1到2周）要跟老年人、有基础病的人见面，那么就需要万分注意你的行动，以避免感染的风险。

（FNN Prime Online 8月3日刊载。日文原文）

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