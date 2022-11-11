蔬菜皮蔬菜心不要扔！这样做，营养、美味又省时

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明明能吃，却被当作垃圾丢弃，食物就是这样被白白浪费的。解决这一问题需要从日常做起。我们每一个家庭，都能在日常生活中为减少食物浪费贡献一份力量。

根据日本农林水产省和环境省2020年推算，日本一年约造成522万吨食物浪费，相当于每人每日丢弃掉一个饭团的食物量。

宫崎市的食品造型师那须香女士多年来一直积极投身于减少食物浪费的活动，她说：“农家生产的蔬菜，只要有稍许伤痕，就无法成为商品而被废弃。我认为这样做实在太浪费了，因此经常用它们来做便当。”

那须香为我们分享了在家庭生活中减少食物浪费的方法：“做菜时尽可能提高食材的利用率。以青椒为例，它的种子和蒂都可以食用，建议大家尝试一下看。”

营养又省时的青椒菜谱

那么，青椒怎么做才能既美味又不造成浪费呢？那须香推荐的菜谱是“腌全椒”。

所需材料（两人份）为：青椒6个，醋、酱油（各两大勺），姜蓉（适量），芝麻油（1大勺），鲣鱼碎、芝麻（适量）。

先用手压扁青椒，再用刀开一个口。在平底锅底部刷上芝麻油，放入青椒，边煎边翻面。

那须香解释说：“青椒是可以生吃的，所以稍微煎煎，至微焦程度即可。待表皮变软后，就可以盛出来了。”

下一步是趁热将青椒腌到提前拌好的姜蓉、醋和酱油中，撒上芝麻，放置1小时左右。然后盛到盘中，撒上鲣鱼碎，一道“腌全椒”便做好了。

这个菜谱步骤简单，也不需要将青椒切块，非常节省时间。

记者品尝后发现，青椒口感恰到好处，与姜蓉、酱油相得益彰。青椒籽与芝麻很好地融合在了一起，吃不出区别，非常美味！

此外，胡萝卜皮和卷心菜菜梗也大有妙用，例如可以做成“杂蔬南瓜羹”“带皮胡萝卜泥与卷心菜菜梗烩饭”等等。

那须香说：“菜皮、菜梗的营养价值也很高，用这些“边角料”做菜，还可以减少厨余垃圾，有利于环保。而且，现在菜价也不便宜，这样做一举多得。希望大家在家中多做尝试。”

（宫崎电视台）

（FNN Prime Online 8月4日刊载。日文原文）

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