吉卜力公园预热展开幕 名场面实景抢先看 还能与无脸男合影！

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再过两个月，位于爱知县长久手市的吉卜力主题公园就要正式对外开放了。公园门票预售已于8月10日启动。随着开业日的临近，园区内部逐渐揭开神秘的面纱，引发公众期待。

三大园区各具特色 宫崎吾朗导演匠心打造

吉卜力公园坐落于长久手市的“爱 地球博纪念公园”，将于今年11月正式开园。

8月初，吉卜力工作室发布宫崎骏导演制作的视频，宣布了启动公园门票预售的消息。

目前，11月的门票线上预售已经结束，9月2日公布了抽中门票的人员名单。

三大园区“吉卜力大仓库”“青春之丘”“Dondoko森林”分别售票，预约时需选择日期和入场时段。每个园区每人可预约1次，1次最多可预约6张门票。

随着开园日临近，公众的期待日渐高涨。目前，长野县立美术馆正在举办“吉卜力公园与吉卜力展”，在这里可以抢先看到部分吉卜力公园的展品。

该展展出了记录吉卜力公园建设过程的珍贵资料和此前仅公布过概念图的部分展品实物。

其中最引人关注的，莫过于还原电影《千与千寻》名场面的实景展示。在这里，你可以“变身”成为主人公千寻，还能与无脸男一起合影……

此外，展览中还展出了汤婆婆办公室的1比1还原场景。

据介绍，这些展品也将在吉卜力公园的“吉卜力大仓库”中展出。

宫崎骏长子、吉卜力工作室的宫崎吾朗导演在接受采访时表示：“我们在打造吉卜力公园时倾注了大量心血，既希望吉卜力电影的观众们能在这里收获快乐，也希望能让没有看过相关作品的游客在来园后产生观影的兴趣。”

“吉卜力公园与吉卜力展”将于10月29日巡回至爱知县美术馆展出。随着11月的临近，相信将会掀起吉卜力热的新浪潮。

（东海电视台）

（FNN Prime Online 8月22日刊载。日文原文）

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