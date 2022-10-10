“随性马虎”竟成褒义词？“不讲究的生活”让人更快乐！

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随性马虎的主妇、随性马虎的菜肴……现在，“随性马虎”已经成为一种潮流。我们对这种认同“随性马虎”的新价值观进行了调查。

“文明的利器”，让做菜更轻松

“随性马虎的菜肴”中，绝大部分都工序简单，只需在烹制时“搅拌”“腌渍”或“用微波炉叮一下”。

近来，专门分享各式随性马虎烹饪法的日本博主“zubora_meshi_jp”在社交网络上爆红，照片墙（instagram）粉丝已经突破40万，还出版了相关的烹饪书籍。zubora_meshi_jp代表原敦雄介绍说：“我们这个‘随性马虎的菜肴’账号，目的就是希望分享下班回家后，马上可以在短时间内轻松做出可口饭菜的方法。”

采访当天，我们跟拍了他们制作“青苏与紫苏的京都式拌饭”的过程。让人意外的是，大约3分钟就做好了，简单得似乎连新手也轻而易举。

于是，记者卷起袖子，尝试做了“鱼糕与鸭儿芹的鸡蛋盖饭”。首先，将大葱、圆筒状鱼糕和鸭儿芹快速切好，无需讲究刀工，这就是随性马虎烹调的一大好处。

接着，将切好的食材和打好的鸡蛋液、面条调味汁混合在一起，再放入微波炉加热一下即可。只需几分钟，一碗份量十足的盖饭就做好了。

记者尝了一口不禁感叹，真是太好吃了！味道是甜咸口的，制作过程只用了不到8分钟……虽然看似随意马虎，但味道却无可挑剔。

原敦雄表示：“随性马虎的烹调追求的就是方便，越是简单轻松才越好。希望大家能有效利用微波炉、吐司机这些‘文明利器’，做出快手菜，节省更多的时间。”

“随性马虎”成潮流

“随性马虎”不仅体现在做菜上，当你走进书店，就会发现……

无论是在“生活”专区，还是“金钱”专区，亦或是“健康”专区，以“随性马虎”为主题的书比比皆是。

2022年6月出版的《不讲究的生活日记》，是由一系列记录“随性马虎”的“懒人”主妇Momo子日常生活的视频改编而成的，在油管（YouTube）的播放量每期都突破100万。

Momo子曾经的目标也是成为分享精致生活的博主，但这使得她压力倍增。后来她发现，与“精致讲究的生活”相反的“随性马虎的生活”或许才最适合自己，于是，她开始通过互联网分享自己自然真实的日常生活。

Momo子表示：“许多观众都在评论中表示很有共鸣，我高兴地发现，‘随性马虎’的‘懒人’不止我一个，悬着的心也落了下来。即使不完美，也不必勉强自己，我觉得这样的生活就很好。”

文明从“懒”开始

Momo子不是唯一一个活跃在社交网络上的懒人主妇。比如，Seko是一名在网络上分享懒人主妇生活智慧的博主，许多企业因此关注到了她，使她获得了推广“懒人好物”的工作机会。

当下，“随性马虎”一词逐渐被赋予更多正面意义。记者在街头采访时，一名30多岁的女性表示：“现在说到‘随性马虎’，包含着‘懂窍门’‘会抓重点’‘追求短时高效’等积极意义。”

一名30多岁的男性告诉记者：“我对这个词没有负面印象。生活需要张弛有度，不然活着也太累了。”另一位30多岁的女性说：“衣服洗完就用烘干机，洗碗就用洗碗机。该用的家电就要使用，这样可以省下更多时间陪伴孩子。”

工作、家务、育儿……生活这么忙，时间再多也不够用。认为“随性马虎”“偷偷懒”具有积极意义的受访者们，不约而同地提到了“高效利用时间”。

几名40多岁的女性表示：“想做的事情太多啦。除了家务之外，我们也想约上好友，出去吃点美食，而且不工作也不行。我们不想为了照顾家庭而压抑自己，因此希望通过‘随性马虎’的‘懒人’生活方式，去做我们所有想做的事情。”“太认真讲究的话，家里的卫生都搞不完，歇息片刻的功夫也没有。反正家里有点儿灰尘也死不了。”

还有人表示：“太拼也不好。时代变了，以前三天做的事情现在必须一天完成，所以必须得在什么地方马虎点儿偷偷懒。这就像文明从‘懒’开始，‘要是有了这种东西就方便多了’，这样的逆向思维推动了文明发展。”

“随性马虎是褒义词”，这种思维使人更幸福

2020年5月成立的“全日本马虎主妇联盟”，迄今已有约3500名会员。会长浅仓Yuki告诉记者：“如果能拥有随性马虎是褒义词这种思维，人就可以活得更幸福。”

浅仓Yuki说：“与其咬紧牙关拼命，不如认同彼此的‘随性马虎’，将充满笑容、心情愉悦的生活作为目标。每个主妇都会说‘我怎么都做不到完美’，她们都梦想成为那个并不存在的‘可以做到完美的人’，因此感到低人一等而备受打击。不要再将这种不现实的目标强加给自己，这样才能结束痛苦。直截了当地说，那就是要‘认同随性马虎的自己’。”

最新款家电带来的福音

随着认同“随性马虎”的人越来越多，为他们造福的家电，在市面上也多了起来。例如专门用来做方便面的电器“泡面锅”。用来步骤简单，而且可以直接用锅吃，省去了洗碗的麻烦。

销售商的推荐是，吃完面后来一碗米饭收尾，因为再加热很方便，所以不用担心凉了不好吃。这款锅很受市场欢迎，3个月就卖出了3500只。

接下来为大家介绍的是一款形似电脑鼠标的家电。

这个神奇的小家电其实是用在窗帘上的，装上后，只需通过手机，就能遥控窗帘开合，实在是懒人的福音。

这款家电的优势在于不需要对窗帘进行改装，只要将它装在窗帘轨道上，然后在手机上安装好配套的应用程序即可使用。它还具备定时功能，可以让窗帘配合你的起床时间自动拉开。

如今，从菜谱到家电，再到生活方式，“随性马虎”正在被赋予更多积极内涵，今后还会愈发深入人心。

（关西电视台 2022年8月4日播放内容）

（FNN Prime Online 8月25日刊载。日文原文）

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