日本停止“全面掌握”新冠感染人数，日本新冠诊疗存在哪些问题？

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日本已经从8月26日开始简化迄今“全数掌握”新冠感染者的信息收集做法。此前，美国、英国等国已经停止了全数统计感染人数。这些国家产生了怎样的变化？为此，我们采访了在纽约西奈山医院工作的山田悠史医生。

英美不再“全数”统计新冠感染者人数，现在是怎么做的？

今年1月起，美国已经在实际上停止统计全部新冠感染人数，取而代之的是向民众免费发放自测试剂盒。通过试剂盒检测为阳性时无须报告，政府只掌握在医院等检查出的阳性人员。英国也于今年2月起撤销了之前全数统计的做法，停止对阳性感染者进行溯源，仅掌握在医院等检查出的阳性人员。

不仅如此，这些国家还缩小了检测规模。8月11日，美国疾控中心宣布“不鼓励对无症状和非密接人员进行检测”。英国则自4月起取消了对除老年人和基础病患者之外的普通市民的免费检测服务。

那么，公众对于新冠病毒的“恐惧”是否已经减退了呢？对此，山田医生表示：“的确如此。人们对感染者‘数量’的关注度已经越来越低了。不过，政府仍然会对当地感染流行级别进行每日评估和报告，也有人非常关注这方面信息，因此重视程度是因人而异的。”

死亡人数是否有所变化？

停止“全数掌握”后，死亡人数出现了怎样的变化呢？

在停止对感染者进行“全数掌握”之前，日本1周合计（8月15至21日）新增感染人数达1476374人，为全球最多；死亡人数位居全球第二，为1624人。另一方面，美国的新增感染人数少于日本，为612378人，但死亡人数达2714人，位居全球第一。

从每百万人的新增死亡人数的变化趋势来看，美国于1月停止全数统计后，一度出现增长，但目前呈现下降趋势。同样，于2月停止全数统计的英国也出现过暂时增长的时期，但整体来看呈下降趋势。另一方面，日本的死亡人数则处于上升趋势。

那么，死亡人数的减少可以认为是因为停止了全数统计吗？对此，山田医生表示：“从时间上看，两者之间似乎存在因果关系，但我们要明白，这并不意味着百分之百等同。我认为目前无法得出‘死亡人数减少是因为停止了全数统计’这一结论。”

对于日本民众对死亡人数增加的担忧，山田医生表示：“目前的确呈现出增长趋势，只有下大力气控制住新冠进一步蔓延，才能减少死亡。”关于新冠感染者死亡风险的下降，美国疾控中心指出，与大流行初期相比，重症化、住院和死亡风险已经大幅降低，原因包括疫苗接种和治疗药物的普及等。基于这一背景，8月11日公布的新版防控指南中提出“不需要保持社交距离”。对此，山田医生认为：“该决定是基于新冠的风险因疫苗和治疗药物的普及而实现下降这一判断作出的。”

停止全数统计后，医疗资源的紧张情况是否出现变化了呢？山田医生说：“我认为新冠检测点和医疗机构的负担的确在很大程度上减轻了。通过自行检测来判断是否阳性的方式在民众中普及开来，在这一层面上医疗机构的负担得到了缓解。”

日本如何扭转“死亡人数创新高”的局面？

日本死亡人数屡创新高，对于这种局面，应该采取怎样的措施呢？山田医生认为，“推广接种加强针”和“有效利用治疗药物”十分重要。他说：“日本防疫一线的医务人员告诉我，目前，对于存在重症化风险的患者，尽管日本有降低重症风险的治疗药物，但开具处方的流程非常复杂，因此无法充分运用这些治疗药物。……但在纽约，治疗药物的运用十分广泛，我认为日本国内应当作出调整，简化相应流程，使治疗药物能够得到更有效的运用。”

那么，美国有哪些做法值得日本学习呢？对此，山田医生认为：“鉴于在此轮疫情中，存在具有重症化风险的患者没有得到充分用药的情况，在这一点上我想日本可以向美国学习，积极构建相应机制，降低治疗药物的使用门槛。”“此外，从医疗资源紧张的角度分析，我认为可能存在业务效率不高、远程诊疗普及度不足等问题，对此日本需要切实改进，为下一轮疫情暴发做出预案。”

（Mezamashi8，8月25日播出）

（FNN Prime Online 8月25日刊载。日文原文）

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