疫情导致“酒精依赖症”患者增多

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在旷日持久的新冠疫情中，人们对酒精依赖症的忧虑与日俱增。

酒精依赖症指的是由于长期大量饮酒，对酒精产生精神依赖或身体依赖的精神疾病。厚生劳动省公布的资料显示，精神依赖的主要症状包括“强烈渴望饮酒”“无法克制饮酒”“无视饮酒以外的娱乐”等，身体依赖的主要症状包括“喝醉所需的酒量增加”“脱离酒精会出现戒断症状”等。

据悉，酒精依赖症还可能造成因肝脏等脏器损伤带来的身体影响，以及对家庭关系等产生负面影响。

“疫情造成的依赖症”患者增加

那么，为什么在疫情中会引发这一担忧呢？东京都一家专门治疗酒精依赖症的医疗机构透露，2020年6月至7月期间，10%的首诊患者被诊断为“疫情造成的依赖症”，而2021年3月至4月期间，这一数字上升到了32%。

福岛市济生会福岛综合医院副院长冈野诚对酒精依赖症患者的增加深表忧虑。他表示，整天待在家中，为了发泄烦躁情绪和疫情造成的失业压力，就会不自觉地依赖酒精，导致酒精依赖症患者不断增多。同时，他还推测，远程办公等居家时间的增多或许也是一个重要因素。

据说东日本大地震后也出现过这种情况。冈野副院长说：“陷入孤立状态，或者情绪压力很大，而且这种情况长期持续，对内心造成的影响可以说是完全相同的。”此外，他还指出了男女差异。女性体格较小，水分保有量较少，还有雌性激素会让肝脏分解酒精的速度略微下降。

针对酒精依赖症的男女差异，他表示，在饮酒量相同的情况下，男性10年才会出现酒精依赖症，而女性则是6年。

适量饮酒，避免依赖

京都大学一个研究团队发布的调查结果显示，新冠肺炎流行的2020年4月至6月期间，酒精相关的肝病、胰腺炎住院率较疫情前增加了大约20%。同时，女性患者增加的现象较为明显。

冈野副院长说：“关键是如何以自己的方式释放压力。希望大家用心生活，多尝试文化活动或者体育活动，不要依赖于饮酒，避免出现酒精依赖症。”

大量饮酒指的是一天摄入纯酒精量约60克以上。而适量饮酒指的是一天摄入纯酒精量20克左右，参考标准是一瓶500毫升的啤酒，或一小壶日本酒。

为了预防酒精造成的事故和酒精依赖症，应该“避免过量饮酒”，“迄今不曾饮酒的人就不要饮酒”。

另外，由于喝醉后会疏于洗手，所以需要更加注意预防感染。

（福岛电视台）

（FNN Prime Online 8月28日刊载。日文原文）

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