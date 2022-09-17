保养空调的三要点，预防霉菌享受舒适

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虽然已经入秋，但还会时常用到空调。空调制造商大金公司相关人士向我们介绍了保障空调舒适体验的三个要点。

【要点一】必须清洁过滤网

如果是不带自动清洁功能的空调，最好两周清洁一次过滤网。假如一年不清洁，那么过滤网就会出现堵塞，导致热效率降低，全年电费会增加9000日元左右。

据说实际上只有12.5%的用户两周清洁一次过滤网。

【要点二】即使自带清洁功能，也需要偶尔委托专业人员清洁

据说，绝大多数空调的清洁功能只是清除过滤网表面的灰尘，不会深入清洁内部。虽然不需要做到两周一次的频率，但建议一到两年委托专业人员做一次内部深入清洁。

【要点三】不用的时期也需要每月“送风”一次

不用空调的春秋两季，应该每月开启一次送风功能，每次一到两小时。这样可以防止内部灰尘积聚和霉菌繁殖。

之所以使用送风功能，是因为使用冷风功能会使空调内部附着水滴，霉菌因此而繁殖。

如果没有送风功能，也可以使用冷风功能，将温度设定在30℃以上。

希望大家可以有效利用各种功能，获得舒适的空调体验。

（关西电视台，2022年8月17日播出）

（FNN Prime Online 8月28日刊载。日文原文）

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