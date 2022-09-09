“经营之神”稻盛和夫，备受世界赞誉的“利他之心”

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8月24日，京瓷公司创始人稻盛和夫因自然衰老在京都的家中离世，享年90岁。年仅27岁便独立创业，仅用了一代人的时间，就将京瓷公司打造成了年销售额超过1万亿日元的国际大企业。

无与伦比的经营才干，使他又被人称作“经营之神”。到了晚年，他依然致力于培养年轻的经营管理人才，不仅是日本国内，还对海外企业家产生了影响。

稻盛和夫在经营上的成功，都源于他的“利他之心”的经营理念。虽已登上顶峰，却依然不断地积极尝试新的挑战——下面就让我们来回顾一下他的人生。

年轻创业，全球瞩目的经营手法

稻盛和夫1932年出生于鹿儿岛县，是一家七兄弟中的次子。他原本打算学医，但考试落榜，最后进入了鹿儿岛大学工学系。后来，年仅27岁的他创办了京都陶瓷（现在的京瓷公司）。

稻盛长期致力于培养人才，1983年创办了经营培训学校“盛和塾”。据说多年来培养出国内外企业家共计达到了26000人次。除了在日本，他还在中国赢得了巨大的支持，其撰写的《活法》成为了销量达534万册的畅销书。

稻盛开创的“阿米巴经营”手法也受到了全球的关注。具体来说，就是把公司组织划分为自负盈亏的小集体，以各个小集体的领导者为核心，采用全员参与的形式共同开展经营工作。除了经营决策层外，这种手法还可以培养起全体员工的收支观念。

坚守的“利他之心”

稻盛的经营中绝对必需的，是“利他之心”，亦即“舍己助人”的精神。

这个词诞生于稻盛创业之初。据说，当时有员工找他商讨改善工资体系等问题，他花了3天时间说服对方，最后慷慨激昂地表示：“如果我为一己之私而工作的话，那么你可以杀了我。”

从这段经历中，稻盛深切地感受到“考虑员工幸福”才是经营的根本。进而他还逐渐确立了这样一种思想，即不仅仅是员工，还要考虑所有人的幸福，只有这样，最终才能给公司带来利益。

曾经采访过稻盛的作家北康利这样说道：“他希望所有员工团结一心。只要对方能理解自己，甚至无惧杀了自己。稻盛在创业之初就在誓言上割破手指按了血印，所以在他看来，如果员工不能齐心合力，那么经营公司便毫无意义。”

无数“莽撞式”的挑战

尽管稻盛借助独特的经营手法，将京瓷打造成了世界级大企业，但在成功的背后，多次经历了堪称“走钢丝”一般惊险的“莽撞挑战”。

第一个挑战就是进军通信行业。

1984年，稻盛创办第二电电（现在的KDDI）。当时的通信业完全由NTT一家垄断，京瓷和NTT的销售额相差了大约20倍。自然，京瓷的高管全都反对进军这个事业领域。然而，稻盛最终说服了他们，并且从京瓷的1500亿日元留存收益（当时）中拿出1000亿投了进去。

他的目的是“通过价格竞争降低通信资费”。这种行动完全是出于“利他之心”，为民众纠正市场上的垄断现象，通过价格竞争推动通信资费的下降。

稻盛说在做出这一决断之前他纠结了半年时间。他在自己的书中这样写道：

“这里是否夹杂着私心，试图为公司或自己谋利？或者说，自己有没有想出风头的邪念？动机是否纯粹无瑕……”（《活法》稻盛和夫著，Sunmark出版社）

然而，正是这一看似莽撞的挑战，加快了通信事业的自由化。他收获了巨大成功，不仅出色地达成了最初的目的，公司本身也得以发展壮大，成为了一家大型手机电信运营商。

此后，稻盛继续着他那看似莽撞的挑战。让人记忆犹新的就是挽救日本航空（JAL）。

当时，日航负债总额达2.3万亿日元，已宣布破产。政府请出已经退居二线的稻盛重建日航的经营体系。

稻盛接受了这个任务。其理由，是考虑到了全日空（ANA）垄断市场的影响，是为了日本经济。他在宣布上任后的记者会上表示“在日本经济形势不佳的背景下，必须想方设法阻止日航倒闭，将竭尽全力协助开展相关工作”，并宣布“无意领取酬劳，并将全天候工作”，因此还引发了广泛热议。

稻盛又一次为了“日本经济”而非“自身利益”挺身而出。作家北康利这样评价他的人品：“他最爱吃牛肉盖饭。吃吃牛肉饭什么的，许多人还和他一起在饺子店喝过酒。高级会所、高级日料店之类的，他最讨厌了。”

无论作为企业家取得了多大的成功，公司有多大，稻盛从未有过改变。或许“利他之心”的原点就在于此。

拿出200亿日元个人资产，创设“京都奖”

以自身永不满足的挑战，稻盛长期为日本经济带来重要的影响。他的挑战还不仅限于经营领域。1985年，他拿出200亿日元个人资产，创设了被称作“日本版诺贝尔奖”的“京都奖”。

迄今为止的获奖者中，不乏京都大学教授山中伸弥和京都大学特聘教授本庶佑等赫赫有名的人物。有些人士在获得京都奖之后又获得了诺贝尔奖，所以该奖又被人称做是“诺贝尔奖的风向标”。

对日本经济的情怀

勇于挑战，硕果累累的稻盛，又是怎样看待现今的日本经济的呢？作家北康利说：“他最担心的是在民众中下降的‘热度’。借用他的话来说，就是要‘非常认真地去活’。他不厌其烦地说，要怀有激昂的斗志，对人们表现出的那种心灰意冷，感到非常担忧。”

“虽然稻盛强调要有‘利他之心’，但终究没有不考虑赚钱的生意人。京瓷公司自创立以来，始终保持盈利，他明确地说过‘赤字(亏损)即恶’。但与此同时，对那种借助垄断地位只管自己赚得瓢满钵满的公司，他又是嗤之以鼻的。”

（Mezamashi 8， 9月1日播出)

（FNN Prime Online 9月1日刊载。日文原文）

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