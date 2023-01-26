“独食”热！独自一人吃烤肉、涮火锅……想怎么吃就怎么吃！

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外出吃饭的时候，谁不想无所顾忌、痛痛快快地想吃什么就吃什么呢？而且，疫情之中，还必须顾虑到防疫因素，于是，“独自外出就餐”在日本形成了一股潮流。

记者在北海道札幌市的餐饮店中采访了几名独自一人前来用餐的顾客，发现“吃独食”的快乐超乎想象。一名顾客告诉记者：“一个人吃饭很享受。”另一名顾客表示：“听说这家有一人用火锅，对我来说正合适，可以毫无顾忌地来吃了。”

一人一锅，痛痛快快地美餐一顿！疫情下，“独食”再受关注

位于日本铁路公司（JR）札幌站前的日式火锅店“Shabu Shabu Let Us”提供的火锅是一人一锅，即使和同伴一起来就餐，也可以各自选择自己喜欢的汤底，这种新方式很受顾客欢迎。

该店的吧台有7个座位。据说大部分一个人来吃饭的顾客都喜欢坐在吧台。一位顾客告诉记者说：“我大约每个月要来一回，每次都坐在吧台。自从知道这里有一人火锅之后，感觉可以无所顾忌地来用餐了。而且，从座位上就能看到厨房里的情况，在卫生方面也令我们消费者放心。在这里可以开心地享受美食。”

据悉，尤其是最近一年来，一个人前来用餐的顾客明显增多。这背后的原因是“预防新冠感染”。“Shabu Shabu Let Us”的店长臼井美照说：“疫情以来，独自来吃午餐的顾客越来越多；最近，一个人来吃自助晚餐的客人也增加了。”

大受欢迎的秘诀：便宜且卫生

“独自外出就餐”的热潮也席卷至札幌以外的地方。今年7月，在日本国内外拥有118家店铺的餐饮连锁店“烤肉like”在北海道函馆市开业。这是该店继札幌之后在北海道的第二家分店，主打“可以一个人来的烤肉店”这一理念。

记者在开业前半小时来到该店门口时，发现店外已经排起了长队。当日一开业，店内便立刻座无虚席。

“烤肉like”火爆的秘诀，是分量足和价格实惠。100克硬五花牛肉外加米饭、朝鲜泡菜的份饭，价格为580日元（约合人民币28.5元——译注）。而最受欢迎的份饭，则是包含牛身稀有部位硬五花肉和横膈膜肉的份饭，还附带一碗汤。

店里为每位顾客都配备了一台无烟烤炉，对介意烟熏味的女性顾客十分友好。一名顾客表示：“一个人吃得很高兴。而且在店里不会感觉烟熏火燎，很干净。”另一名顾客说：“烤肉器具都是单人的，效率很高，很适合一个人来吃。”

当然，人气的秘诀不止于此——

小小座位，“五脏”俱全 独自就餐随意又放心

记者发现，这家店的座位配置也有“玄机”：桌上配备了平板点餐机、烤炉，拉开抽屉就有筷子，不用离开自己的座位就能搞定一切。

店内通风良好，点餐时也不需要说话，座位之间还设置了隔板。如此完善的防疫措施也是这家店备受消费者欢迎的原因之一。

烤肉like函馆渔火大街店的店员川端康宽告诉记者：“有的客人来，是因为我们店正好在去公司的途中；有的客人则是下班时因为其他餐饮店都打烊了，想在这里快点吃完赶紧回家的……顾客类型各色各样。”

做好防疫的同时，又能尽情享受自己喜欢的食物，这就是“独自外出就餐”的魅力。今后一定还会出现更多各式各样的服务，供人们独享用餐之乐。

（北海道文化放送）

（FNN Prime Online 9月3日刊载。日文原文）

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