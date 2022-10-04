奥密克戎毒株特点：“异常的倦怠感”加“脑雾”症状

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截至2022年8月，日本冈山县的新冠感染者累计超过了20万例，香川县超过了10万例。奥密克戎毒株扩散以来，感染人数出现了急剧增长。

在这种背景下，人们非常关心新冠后遗症的问题。我们就此采访了在冈山大学医院“新冠后期护理门诊”接诊后遗症患者的该院副院长大塚文男。

德尔塔及之前的毒株后遗症，多表现为“嗅觉味觉障碍”和“脱发”

副院长大塚文男介绍说，医院在2021年2月15日开设后期护理门诊，至今已有1年半时间。前来就诊的患者总计约370人。2021年2月到7月前后，主要是阿尔法毒株在传播，7月中后期到盂兰盆节这段时间主要是德尔塔毒株肆虐。

【流行时间】（年月为顶峰时间）

第1波 2020年4月 ※原始毒株

第2波 2020年8月

第3波 2021年1月

第4波 2021年5月 ※阿尔法毒株

第5波 2021年8月 ※德尔塔毒株

第6波 2022年2月 ※奥密克戎毒株

第7波 2022年8月

大塚副院长说，当时冈山县单日新增300例阳性感染者就会感到“真多”，且相当一部分人都转变为重症。从症状来看，德尔塔之前的毒株造成“嗅觉和味觉障碍”非常多，另外“脱发”也比较常见。

奥密克戎毒株造成的“倦怠感”增多，“头痛”甚至影响生活

大塚副院长说，奥密克戎流行已经超过半年，在观察了100例左右的后遗症患者后，感觉到了“性质上的”区别。嗅觉和味觉障碍的患者减少，取而代之的是“倦怠感”后遗症患者增多。他们容易疲劳，无法集中精神工作。那种总想躺着的倦怠感异乎寻常；并且，与之相伴的“头痛、睡眠障碍”开始变得突出。感觉头很重，难以入睡，即使入睡，马上会醒过来。

据大塚副院长介绍，虽然不是医学诊断名称，但那种头脑反应迟钝、呆滞的现象，被称作“脑雾”。症状表现多种多样，比如刚说过的话马上就忘，反复做好几次同样的事情，无法驾驭开车或操控机器等复杂的事情。德尔塔毒株流行期间，“脑雾”患者略有增多，而到了奥密克戎毒株扩散之后，给人的印象是，这类患者还在持续增加。

在德尔塔毒株流行期间，最常见的是嗅觉和味觉障碍，即使在10多岁的年轻人群中也很明显，但现在几乎没有这类症状了。倦怠感和头痛，特别是头痛的问题比较麻烦，导致一些孩子无法上学。去年在德尔塔毒株流行时期也是如此，夏天结束后新学期开始，之后迎来对于孩子们来说负担较重的考试季。在这种时候，如果形成持续性病毒感染，出现后遗症，就会影响注意力和精力，显然是不好的事情。

※数据提供：冈山大学医院

（冈山电视台）

（FNN Prime Online 9月4日刊载。日文原文）

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