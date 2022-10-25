疫情之下，人们的解压方式发生新变化

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日本政府今年没有采取限制民众暑假期间人员流动的措施，面对疫情，人们缓解心理压力的方式也产生了新变化。

日本的寿险公司明治安田生命保险以5640名年龄在20至79岁之间的男女为对象，于2022年7月8日至19日开展了一项关于“健康”的问卷调查。结果显示，在新冠疫情长期化的背景下，“感到压力大”的受访者，每3名中就有两人，占比继续处于高位（64.0％）。对于“想通过做什么来解压”这一问题，2021年的调查中排名靠前的“国内旅行”（2021年63.7％→2022年14.3％）和“在外就餐”（2021年51.2％→2022年13.0％）均出现下降，“购物”（30.2％）跃居首位。这一变化的原因被认为是已经有相当一部分人实践了“国内旅行”和“在外就餐”，而且今年暑假期间没有限制人员流动，这些因素都使得上述两项排名下降。

此外，选择“喝酒聚会”的受访者大幅减少（2021年14.6％→2022年3.2％），而针对今年的新增选项“在家喝酒”（20.2％），选择人数位居第三。由此可见，随着疫情长期化，“在家喝酒”的解压方式逐渐取代了到外面“喝酒聚会”的方式。

调查还发现，疫情之下，“感到压力大”的妈妈占比高达7成，并且她们当中近6成（57.2％）表示造成压力的原因是“外出受到限制”。

明治安田综合研究所首席经济学研究员小玉祐一分析称：“今后，通过妈妈们的“解压消费”拉动日本经济恢复虽比较理想，但当下物价急速飞涨，为家庭支出造成了极大压力，不得不说个人消费还难以在短期内迅速恢复。”

（FNN Prime Online 9月5日刊载。日文原文）

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