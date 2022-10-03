为什么涨价潮中，唯独米价下跌？

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眼下各种商品都在涨价，唯独我们的主食“大米”的价格不断走低。这是为什么呢？

神奈川县横滨市的一家名为“GOHANYA’ GOHAN”的日餐店的Minatomirai分店里，午餐时间总是座无虚席。受欢迎的最大原因是它提供的极致讲究的米饭。一位四十多岁的顾客说：“我很喜欢大米，平时只吃米饭。”而这家日餐店其实是一家粮商开的，其以卖米的专业经验，将各地的品牌米先进行一番绝妙的调制搭配，然后用砂锅煮熟，做出的就是颗粒饱满、松软可口的米饭了。而且，独家精心烹制的米饭还可“随意添加，管你吃饱”。 GOHANYA’ GOHAN的原元东光说：“为了提振大众对米饭的需求，让大家多吃美味可口的米饭，我们从一开始就推出了‘米饭管饱’‘随便盛多少’的做法。”

目前各种物价都在不断攀升，大米却逆市下跌了。从最近的零售价格来看，跟2年前相比，下跌了一成多。那么，这其中的原因究竟在哪里呢？我们采访了埼玉县内的“JA全农(*1)埼玉仓库”，发现那里有大量的大米储备。据介绍，2022年更是比往年多了一成左右。大米多了，自然价格就下去了。

而大米过剩的原因，则是吃米饭的人越来越少了。我们就吃米饭一事进行了采访。一位二十多岁年轻人说：“我基本上不吃米饭，想减少碳水化合物的摄入。”另一位四十多岁的中年人则表示说：“我最近早上沙冰，中午燕麦，晚上也不吃米饭。”

每人每年大米消耗量的变化，也印证了这些声音，2020年度已经直接从巅峰时的118公斤腰斩到50.8公斤。而且在疫情影响下，餐饮业的大米消耗量也在加速缩水。JA全农米谷部部长金森正幸说：“新冠疫情爆发，餐饮店停业，外国游客减少，这些因素叠加在一起，打破了大米的供需平衡，库存积压非常严重。这就造成了米价的下跌。”

由于“大米过剩”，再加上燃料价格高企，据称稻米农家收入减少，经营压力大增。为阻止消费者的厌米潮，日本农林水产省和JA全农都在官网上呼吁扩大大米的消费。

（FNN Prime Online 9月5日刊载。日文原文）

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