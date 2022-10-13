七成妈妈“因疫情心理压力大”，首选解压方法是“购物”

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近期日本的一项调查显示，在新冠疫情长期持续的背景下，超七成妈妈感到心理压力增大。

日本主要的寿险公司之一明治安田生命保险日前发布的一项关于“健康”的问卷调查结果显示，疫情背景下，“感觉压力大”的已育女性在各类受访者中占比最高，2021年、2022年连续两年占比超七成，其中近六成妈妈表示造成压力的原因是“外出受到限制”。

此外，对于“想通过做什么来解压”这一问题，超三成受访者选择了“购物”，占比最高，其后依次为“运动”“在家喝酒”“在外就餐”。

明治安田综合研究所分析认为，今后，如果能通过妈妈们的“解压消费”拉动日本经济恢复，是比较理想的。但当下物价飞涨，为家庭支出造成了极大压力，目前来看，个人消费还难以在短期内迅速恢复。

（FNN Prime Online 9月5日刊载。）

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