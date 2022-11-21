咖啡渣：变废为宝，循环利用

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你知道吗？咖啡店中最多的垃圾，其实是咖啡渣。在日本，连锁咖啡店星巴克和口美达（Komeda）正在进行多种尝试，让咖啡渣变废为宝，再获新生。

星巴克，积极推进绿色循环利用

全球著名咖啡连锁店星巴克，在日本全国开有1700家店铺，为了地球的绿色未来，正在积极探索可持续的环保行动。

星巴克负责人告诉记者：“比如我们的墙壁，用的是水泥板，但在表面加入了少量咖啡渣，用以增添暖调；店里使用的托盘，通过添加约3%的咖啡渣，以此来减少塑料的使用量。”

星巴克产生的垃圾中约4成是咖啡渣，一家店铺每日约15公斤，全日本的星巴克一日扔掉约25吨。星巴克负责人表示：“咖啡渣是垃圾中的大头。作为咖啡公司，我们希望能找到更高效利用咖啡的方法。”

三重县四日市市是日本名茶伊势茶的产地，这里茶田的堆肥中使用了由星巴克的咖啡渣制成的土。

萩村制茶公司董事表示：“土壤微微发黑，我想是咖啡渣的效果。咖啡渣具有吸臭和保持水分的特性，与特殊的菌类混合在一起发酵，就能制成很好的堆肥。这片茶田从5年前开始使用咖啡渣做成的堆肥，土壤随之发生了变化。”

萩村制茶董事接着说：“这片田地以前没有生气……但如你所见，现在已经变得充满生机。产生了如此的变化，我想这应该说明咖啡渣是很有效果的。”

咖啡渣具备抗氧化作用，可以将其拌入牛饲料中，实现循环利用。从牛身上挤出的奶又被用于咖啡店。三明治里使用的蔬菜，也是用咖啡渣堆肥种植的。在全日本的星巴克中，约有四成店铺在进行咖啡渣的循环利用。

星巴克负责人表示说：“循环利用确实会让迄今的工作流程变得稍许繁复了，费时又费力……。但是，我们仍然期盼着未来总有一天可以使所有的咖啡渣都实现循环利用，为此我们正一步一步向前迈进。”

而名古屋的人气咖啡馆“口美达咖啡店”，据说已经实现了98%的咖啡渣循环利用。该店的餐垫在制作时就利用了咖啡渣。仔细观察就会发现，咖啡豆的颗粒隐约可见。

此外，该店还销售许多使用咖啡渣生产的商品，例如用咖啡渣染成的卫衣等。

口美达咖啡店负责人说：“有时，顾客拿起身边一个可爱的玩意儿，然后发现其实是利用咖啡渣做成的。这种意外对顾客来说是一种惊喜。”

咖啡渣变身新材料 强度堪比水泥

2022年6月，一场由“材料设计师”举办的新材料展会在名古屋市热田区举行。展品有灯罩、花盆、椅子，等等……

一名前来观展的大学生好奇是否有咖啡的气味，靠近椅子闻了起来，旁边另一名大学生说：“闻不出来吧。”这把椅子的制作者叫村上结辉。从名古屋艺术大学毕业后，他一直在用废料制作作品。这次，他使用的废料就是咖啡渣。

村上结辉告诉记者：“我把从咖啡店弄来的咖啡渣先进行干燥。目前正在开发的一种使用了咖啡渣和牛奶制作的材料，我将其称为‘咖啡欧蕾基’。加入粘合剂之后，就会和其他材料发生反应并凝固，可以变成强度相当高的材料。”

通过将咖啡渣、废弃的牛奶和麻布等原料调配在一起，可以制作出像水泥强度一样坚实的材料。村上结辉表示：“开发过程中我进行了反复多次的试错。涂抹的时候会留下咖啡的颗粒感，我在制作时特意想要保留这种粗糙的质感。”

村上结辉有每天早上喝咖啡的习惯。他表示，疫情给了他重新审视自己生活的机会。村上结辉说：“过去，我未曾关注过自己的消费行为，自己的生活方式，自己制造的垃圾。疫情期间一直待在家里，这才逐渐注意到这些事，才发现自己竟然会产生这么多塑料垃圾。希望自己的作品能唤起那些和我一样想为减少废弃做点什么的人们的行动。”

展会上，村上结辉的作品引发了众多年轻人的关注。村上结辉说：“我认为，越是年轻人，越应该去思考我们的未来。如果大量生产、大量消费的模式一直持续，那么其后果也将由我们自己承担。希望能够一点点转变大家的思想，努力创造一个没有‘废弃’这个概念的未来。”

星巴克与林业合作社携手 用咖啡渣和木屑制作堆肥

在位于大阪府东南部的星巴克河内长野高向店，其店铺建筑的墙壁和内饰均由当地产的扁柏和衫木制造而成。

该店与当地的林业合作社——森林组合每月合作一次，将咖啡渣与木材碎屑混合在一起，制作堆肥。

大阪府的森林覆盖率约为30%，为日本全国最低。为了重建荒芜的林地，星巴克与森林组合开始了合作。大阪府森林组合工作人员表示：“我们想要发掘出这些废弃物垃圾的价值，因此产生了合作的想法。”星巴克河内长野高向店负责人告诉记者：“我们不希望仅仅经营咖啡店，还希望能携手为所在地做些什么，因此产生了用咖啡渣制作堆肥的想法。经过发酵、堆肥后，我们会种下橡子，以后再移植到山里，让森林变得葱郁美丽。通过这种方式，让我们每天丢弃的咖啡渣变成土壤，然后生长出植物，每每看到这一幕，总会让我的心头涌起感动与爱。”

在日本，平均每人一周约饮用12杯（11.53杯）咖啡。希望我们大家在喝咖啡时，也能为地球的未来进行一些思考。

（东海电视台）

（FNN Prime Online 9月6日刊载。日文原文）

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