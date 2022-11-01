麒麟公司推出新产品，帮你减少食分摄入！

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担心盐分摄入过多？或许，有一种餐具可以帮你解决这个问题！

以“电流味觉”来增加咸味

这种能“调节味道”的白色餐具名为erekisoruto(源于英文electric和salt)，由以啤酒闻名的日本饮料制造商麒麟控股公司与明治大学共同开发。今年9月，研发团队开展了相关验证试验。

麒麟控股公司新业务部门的佐藤爱在接受采访时介绍说，这种电子设备有碗和勺两种，通电后可以增加减盐食品的风味。

那么效果究竟如何呢？记者用减盐拉面尝试后发现，打开电源开关之前，拉面确实偏淡，不够味。但通电之后，明显感到咸味增强了。喝汤时，瞬间就觉得咸味似乎一气涌来，集中在了舌尖。

这种电子餐具使用了名为“电流味觉”的技术，即便是原本味道轻淡的饭菜，用了它也可以让你感到浓郁可口。不使用该餐具喝汤时，产生咸味的钠离子是分散的，舌头接触到的也是分散的钠离子，因此会觉得没什么味道。

而当你用装有两块电极的这款电子餐具喝汤时，接触到电极的汤中产生的对人体无害的特殊波形电流，会传递到舌头及周围部位。

于是，原本分散运动的钠离子聚集在了一起，集中接触到舌头，据说就是这样，让人感觉到咸味增强了。这款电子餐具的电流强度分为4档，可以根据自身喜好调整味道咸淡。

帮助人们更轻松地改善饮食习惯

麒麟控股公司研发这种设备的目的，是帮助那些必须减盐或注重饮食健康的用户，能够更轻松地改善饮食习惯，而不必委屈自己的味蕾。佐藤爱告诉记者说：“麒麟已经在饮食领域和医疗领域深耕多年，我们下一步的目标是将‘食’与‘医’结合起来，在健康科学领域打造新的增长点。我们希望能成为更加贴近消费者健康需求的企业。”人类正在步入人生百岁时代。麒麟控股公司计划于2023年将这种电子餐具推入市场，帮助更多用户走向健康的未来。

健康科技或将成为新的收益增长点

专业研究市场及消费者行为的一桥大学商学院副教授铃木智子认为，这类产品不仅有助于减盐、减糖，也可以帮助正在接受化疗的患者或是老年人、味觉减退的人重拾饮食带来的乐趣。

针对麒麟控股集全公司之力投入健康产品的研发，铃木智子分析说，据预测，麒麟迄今为止的主要业务——啤酒、烈性酒类产品将会面临越来越严峻的市场环境。在这种情况下，若要实现可持续增长，必须采取品牌组合战略，也就是培育出能成为新的收益增长点的业务。健康科技领域潜藏着巨大的机遇，在这一领域麒麟能够有效发挥积累多年的优势，因此加大了对该领域的投入。

就麒麟的优势，铃木智子表示，麒麟对啤酒之大敌乳酸菌的研究已经持续了40年。这将成为使麒麟在未来竞争激烈的健康产业市场中立于不败之地的一大优势。例如，麒麟饮料公司推出的含有Plasma乳酸菌、有助于维护人体免疫功能的产品，销售势头良好，同比实现了66%的大幅增长。

那么，运用好优势，实现进一步增长的关键又是什么呢？对此，铃木智子表示，由于人口持续减少，导致日本国内市场收缩，在这样的背景下，要促进企业发展，就必须进军海外市场。不过，就饮料、食品来说，每个国家都有各自的风土、历史等，并会对消费者行为产生巨大影响，因此外国产品要在当地打开市场是有相当大难度的。

而健康是世界各国人们共同的愿望，有益于健康的产品，重要卖点就是科学数据支持，这对日本企业来说也应该是有很大机会的。

创立于1907年麒麟，面对下一个百年将有怎样的作为，让我们期待它新的挑战。

（FNN Prime Online 9月8日刊载。日文原文）

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