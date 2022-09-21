东京调整“全数掌握”新冠感染者政策

Newsfrom Japan

9月13日下午3点，东京都政府召开新冠疫情对策本部会议，正式决定调整此前要求医生为所有新冠病毒感染者提交报告单的所谓“全数掌握”政策。

围绕“全数掌握”政策，有批评意见认为它对医疗一线造成了负担，此前日本政府已宣布方针，将在本月26日进行全国统一调整。

东京也将遵照这一方针，从本月26日起限定医生需要提交报告单的对象。需要报告的对象包括：65岁以上老年人、需要住院的人员、存在重症化风险且需要服用新冠治疗药物或输氧的人员、孕妇。

另一方面，针对无需报告的感染者，将通过“阳性人员登记中心”掌握总人数。一旦这些人员身体状况突然恶化，将通过提供健康监测或医疗咨询等方式加以应对。

同时，会议当天开始还执行了新规，居家休养期间不得不外出时，应佩戴口罩并避免前往人多拥挤场所；针对大型活动的参加人数规定，如果“禁止大声呼喊”，则允许满员，如果“允许大声呼喊”，则人数减半。

东京都知事小池百合子在会上强调“守护居民的生命和健康是第一要义”，表示“东京都也将推进谋求与新冠病毒共存的相关工作”。

（FNN Prime Online 9月13日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]