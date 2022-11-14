长时间玩手机易得痴呆？“信息垃圾”使大脑疲劳记忆力低下

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在日本，20至49岁中青年人中，约9成人拥有智能手机。智能手机如此方便，故而成为许多人生活中必不可少的一部分。但要注意的是过度使用手机问题。如果感觉自己有记忆力下降、注意力难以集中等症状，或许就是患上了“手机痴呆症”。就其症状及对策，我们采访了相关专家。

手机信息使大脑满负荷运转 玩手机时要注意什么？

“手机痴呆症”并非正式的疾病名称。福井大学医院脑神经内科副教授滨野忠则表示：“记忆力下降、精神不集中、注意力涣散，这些症状乍一看和老年痴呆有许多相似性，由此而得名。”

一般认为，这些症状均与“脑疲劳”相关。与书和词典相比，智能手机小小的屏幕上充斥着各种颜色、光线、文字、影像等信息，我们的大脑需要进行高速处理。但是据称，为了处理如此巨量庞杂的信息，大脑必须满负荷运转，因此会变得疲惫不堪，由此导致记忆力、精神集中力等下降。



屏幕上充斥着各种颜色、光线、文字、影像等信息，大脑在高速处理中变得疲惫不堪

为此，平日里使用智能手机时，有两点需要尽量避免。一是“睡前玩手机”。睡前看手机屏幕，会抑制调节睡眠的激素——褪黑素的分泌，让大脑处于清醒状态，这样就会给睡眠质量带来不利影响，造成睡眠不足、失眠等。二是“边玩手机边做其他事情”。人脑看似可以同时做很多事情，但实际上，大脑并不擅长这种“多任务处理”，久而久之，大脑中便充满了未能处理的“信息垃圾”。



大脑并不擅长一心多用

手机使用时长应在两小时内，老年人玩手机有助于活跃大脑

尽管目前医学上还没有确切证据，但手机或许可能导致某种疾病。滨野副教授指出：“导致阿尔茨海默病的原因成分β淀粉样蛋白（大脑的垃圾），会因睡眠不足而无法顺利排出，这或许会在未来造成痴呆症患者的增加。”

这里，我们请大家回答一个问题。根据日本总务省调查，10至29岁人群平均使用手机时间最长。请大家猜猜，他们休息日的平均使用几小时？

（1）2小时 （2）3小时 （3）4小时



正确答案是（3）4小时

为此，滨野副教授提醒年轻人应当注意手机使用问题。他说：“如果长时间盯着电脑或手机屏幕，将会妨碍其他活动。遗憾的是，阿尔茨海默病目前尚不存在有效的治疗药物，难以治愈。不过，手机痴呆症的症状可以通过戒掉‘手机瘾’而得到恢复。”

作为立刻就可以付诸行动的措施，有以下三点：

将手机使用时长控制在两小时内 开启限制手机APP、网页使用时间的功能 睡前不要将手机带入卧室

特别是对年轻人来说，重要的是适当使用手机，将使用时长控制在两小时内。

但另一方面，据称能够熟练使用智能手机的老年人，他们的大脑认知功能都十分完好。滨野副教授说：“为了激活大脑，老年人可以多多使用智能手机。”

智能手机让生活变得丰富多彩，为我们带来极大的方便。但凡事过犹不及，使用手机也同样，需要我们有强大的自律意识。

（福井电视台）

（FNN Prime Online 9月17日刊载。日文原文）

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