行驶在日本最东端的“花咲线”，为何把线路铺设在湿地上？

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北海道最长铁路线的东端，有一列列车行驶在宛如动画片的场景之中。JR根室本线（滝川-根室）上，连接钏路站和根室站、全长135.4km的线路叫做“花咲线”，列车穿过别寒边牛湿地的景观甚为壮观。



（图片：根室市）

这一美景在推特上也引发了热议，大概许多人都对这条修建于湿地上的铁路惊叹不已吧。

其实连接钏路和根室段的铁路早在1921年就全线通车了。直到1991年，才有了“花咲线” 这个爱称。据介绍，1993年，“厚岸湖、别寒边牛湿地”被列入有关保护重要湿地特别是水禽栖息地的国际公约《拉姆萨尔公约》名单。这片湿地中，生长着茂密的芦苇、薹草和泥炭藓类植物，除了苍鹭、绿头鸭等水禽外，还栖息着丹顶鹤、白尾海雕等，大天鹅等候鸟也会来访，成为各种鸟类的天堂。

在2021年迎来开通100周年之际，有关方面加大了对其魅力的宣传工作。



（图片：根室市）

行驶在花咲线上的是名为“Kiha54型”的柴油列车，因此你可以在没有电线干扰的状态下，充分领略壮阔美景的魅力。终点站的前一站东根室站，是JR最东端的列车站，线路从这里转向西去，从终点站根室站也可乘坐公交车前往日本最东端的纳沙布岬。



（图片：根室市）

最近一次被淹，是在2020年3月

那么为什么要在这样的湿地铺设铁路呢？遇到强降雨，线路不会被淹吗？为此我们采访了根室市的负责人。

——为什么会在湿地铺设铁路？

根室和厚岸的水产品等物资的运输，走陆路，道路状况恶劣，走海路，浓雾弥漫，难以保障安全，所以周边居民向政府请愿，之后便铺设了这条铁路。

——地基牢靠吗？

这里的道路建设开始于明治年代，然而一旦下雨，道路泥泞过膝，冬天还会因积雪封路；走海路就要在浓雾迷蒙中行船，航路很危险。也就是说，当时无论陆路还是海路，都没法保障旅行安全和物资的往来，但现在地基很牢固，列车可以安全行驶。

——即使下大雨也不会被淹吗？

过去曾经因为低气压带来的大雨，造成部分线路被淹。最近一次是2020年3月，由于降雨和气温上升，花咲线的部分路段也被淹没，暂停了运行。那时，还有穿行于钏路湿地的钏网线的线路也被淹了。

——花咲线每天运行多少趟？

每天16趟。



拍摄自花咲线列车的车窗（提供：根室市）

铁路沿线，看点多多

——从列车上能看到哪些动物？

从车窗望去，可以看到虾夷鹿（梅花鹿北海道亚种）、白尾海雕、北海道赤狐等动物。在别寒边牛湿地，栖息着放眼全日本也只有在北海道才可看到的动物，比如，丹顶鹤、白尾海雕和棕熊等。

——在花咲线沿线能看到怎样的美景？

除了这次介绍的别寒边牛湿地，在“落石海岸”，可以看到让人仿佛置身异国的悬崖丘陵；在晴朗的日子里，还能饱览一望无尽的蓝色海岸线（和落石岬）。夏天凉爽的气候让海雾升腾迷蒙，那景色会让人不禁想起苏格兰海岸线的风景。其他还有各种景点也值得一看。



拍摄自花咲线列车的车窗（提供：根室市）

——你如何看待在推特上引发的热议？

目前，花咲线沿线的地方政府和JR北海道正携手合作，以“地球探索铁路花咲线”为题传播各种信息，努力提高客流量。我们希望能让大家感受到花咲线的魅力，并以此为契机，亲身前来体验一番。

虽然由于位处湿地之故而引发了一些不必要的担忧，以往部分线路确实也被水淹过，但据介绍，地基还是非常牢固的。所以，正在考虑铁路之旅的你，不妨把花咲线也纳入计划之中。

如果想权且感受下旅游气氛，那么推荐你去看一看花咲线官网上公开的视频，来一番云游也不错。视频有4分半的精选版和2个半小时的完整版，各有夏季和冬季两个版本。

（FNN Prime Online 9月18日刊载。日文原文）

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