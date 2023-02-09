日本人的最爱“拉面配米饭”，或易导致牙周病？

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你知道主食“混吃”这个说法吗？“拉面”加“米饭”、“乌冬面”加“饭团子”，像这样一餐同时吃米饭、面条、面包等2种以上碳水化合物的情形，被称为主食“混吃”。研究发现，这样“混吃”主食的人，牙周病发病率比其他人高1.2倍。



（示意图）

这是东京都健康长寿医疗中心研究所以2017年在福冈县公交车公司工作的男性司机540人（平均年龄为47.9岁）为对象实施调查后得出的结果。

研究小组将“同时吃数种主食”定义为“混吃”，在540名受访者中，这样的人占整体的14.8%，有80人。另外，通过比较混吃主食组和不混吃主食组的牙齿后发现，作为牙周病的临床表现，牙周袋深达4mm以上的牙齿数量，前者比后者多除了1.2倍。



（牙周袋示意图）

另外，调查还发现，主食混吃者相比非混吃者，每天2次以上的刷牙次数和使用牙缝刷的次数也比较低。

主食混吃与牙周病的关联性仍不明确

正如人们所知，“混吃主食会发胖”，但其实风险不止于此，它似乎还与牙周病有关。那么，为什么混吃主食容易患牙周病呢？我们就此采访了实施这项调查的东京都健康长寿医疗中心研究所研究负责人岩崎正则。

——迄今已经明确的混吃主食的风险都有哪些？

2015年大阪地区实施的健康营养调查结果报告中，指出了高频度的主食混吃与肥胖的关联性，但是否有导致疾病的风险还不甚明确。

另外，调查结果显示，作为能量的主要来源，碳水化合物虽然是重要的营养素，但如果摄入过多，存在导致肥胖、糖尿病等风险；同时，因各种炎症性疾病导致死亡的风险也会上升。

——那么，为什么这次决定调查混吃主食是否导致牙周病风险这个问题呢？



虽然迄今一直着眼于研究蔬菜、维他命类营养素和饮食摄取状况与牙周病之间的关系；但混吃主食导致过量摄取碳水化合物的行为与牙周病之间的关系，还尚不明确。

我们结合一个企业举办的定期体检，获得了进行牙科检查、饮食调查、问卷调查的机会。于是这次我们以男性员工为对象展开研究，试图弄清主食混吃情况及其与牙周病的关系问题。

——比如说，相比只吃大量拉面，拉面和米饭混吃的风险更高吗？

这一点我们在研究中没有进行调查，所以不清楚。



（示意图）

对策是自我护理、专业护理、定期综合健康检查和禁烟

——为什么混吃主食组罹患牙周病的比例较高呢？

如果过多摄取碳水化合物，其中所含的糖类在餐后会引发血糖升高。若餐后高血糖状态反复发生，则会产生很多引发牙龈炎症、以及容易吸收牙槽骨的物质。可以认为混吃主食与它们都是有关系的。

——您曾经发表过论文，提到牙齿保留得越多的人，死亡的风险越小。具体来说，死亡风险小到什么程度呢？

注意保护自己牙齿的人，与牙齿越来越少的人相比，死亡的风险会减半。

——有关混吃主食与牙周病的关系问题，今后还将继续研究下去吗？

还没有具体的计划。但这次所进行的研究，现阶段还只是学会发表的水平，没有受到批评性评估。目前正在整理撰写相关论文。

——最后，为了预防牙周病，想请您大家一些建议。

首先是进行自我护理（刷牙等）和专业护理（由牙医、牙科护士进行的护理），并且注意改善生活习惯，比如禁烟等，再有，就是要有一个固定的牙科医生（诊所），以便接受定期检查，我认为这些都是非常重要的。



另外，在采访中我们还问了一些其他问题，比如“在混吃的类型中，哪种组合最容易导致牙周病？”“主食一种，配多种菜肴，这种吃法容易导致牙周病吗？”等等，但据说现阶段对这些问题还没有进行调查，所以还没有答案。总之，混吃主食不仅会导致肥胖，看似还有患牙周病的风险。日常性地混吃主食的人还是注意一下为好。

（FNN Prime Online 9月26日刊载。日文原文）

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