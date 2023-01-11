日本公司推出可降解于土壤或海水的牙刷

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看起来像塑料,却能在土壤或海水中降解，这款SDGs（可持续发展）新材料，你知道是怎样的吗？

生物降解聚合物“Green Planet”

东京涩谷的东急酒店客房里，备置着茶色的洗漱等一次性用品袋，其中的牙刷据说是自2022年开始采用的特殊材料制品。酒店运营总部运营组主任金子真之表示：“我们的目标，是通过采用安全、可靠、环保的产品，成为令顾客垂爱眷顾的酒店。”

这款牙刷柄采用了生物降解聚合物Green Planet（绿色星球），其外形酷似塑料，但其实是由100%植物油原料制成的，而且可以在土壤或海水中降解，因此还是塑料的环保替代品。

金子真之介绍说：“在酒店，客人使用最多的是牙刷，因此我们希望这样的东西是环保的，所以就给厂商提议制作了这款产品。”

负责此次材料研发的化学品制造公司钟化（Kaneka）称，像东急酒店这样寻求塑料替代品的企业正在增加。该公司Green Planet推进部主任、董事兼高级执行官角仓护说：“今年以来，尤其是那些环保意识极高的品牌（商标）持有商都表示想使用Green Planet，我们的客户正在迅速增加。”

2022年4月，旨在减少使用一次性塑料制品的法律生效。也是因为有了法律的推动，Green Planet越来越多地被用于各种产品，比如机场的购物袋、饭馆的餐具以及纸盒饮料的吸管等。

而且，钟化公司的努力并不止步于新产品研发。角仓护介绍说：“我们筹措来数千吨废弃食用油，开始以此为原料生产Green Planet。”据说，该公司从2022年秋季开始，正式使用烹调后废弃的食用油生产Green Planet垃圾袋。将来，钟化公司希望能进一步建立一个循环系统，将回收的餐厨垃圾连同垃圾袋一起降解成生物质或肥料，用做栽种植物油的原料，再次投入到Green Planet的生产之中。

那么，化学品制造公司钟化致力于打造的这个循环系统有怎样的意义呢？

角仓护说：“只销售原材料的话，很难让它成为有形之物。我们想彻底打造出符合某种用途的产品。在成型加工方面，也和加工厂商合作，精心制造出让顾客称心满意的产品。我们希望参与到这样的系统工作中去，成为自我创建循环利用体系的催化剂。”

（9月27日《Live News α》栏目播出内容）

（FNN Prime Online 9月28日刊载。日文原文）

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