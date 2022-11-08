一到秋天就打喷嚏、流鼻涕？当心“螨虫过敏”！怎样才能有效预防？

Newsfrom Japan

秋意深浓，因灰尘引发“螨虫过敏”的患者也越来越多。为什么“螨虫过敏”在秋季如此高发？为此，我们请教了有关医生。

过敏源是“螨虫的尸体和粪便”

金风飒飒，秋意愈浓，在这个季节，“螨虫过敏”患者急剧增多。针对这一病症，过敏专科医生、福井红十字医院耳鼻喉科的大泽阳子指出：“造成过敏的原因，是螨虫的尸体和粪便。起初最常见的症状是打喷嚏、流鼻涕和鼻塞。这些症状可能反复或持续发作，还有部分患者会出现眼睛发痒、充血、眼睛分泌物增多的症状。”

对于喜热喜湿的螨虫来说，夏天是最好的季节。入秋后，气温降低，夏天繁殖的螨虫死亡后，留下的尸体和粪便成为引发过敏的原因。



入秋后，气温降低，夏天繁殖的螨虫死亡，成为引发过敏的原因

这里，我们想请大家回答一个问题。螨虫更喜欢日式住宅还是西式住宅？

正确答案是——西式住宅。大泽阳子解释说：“过去的日式房屋空隙较多，通风好，螨虫不喜欢这种房屋。而现在的西式住宅密闭性强，特别是如果家里铺有地毯，就会成为螨虫繁殖的‘温床’，这也是螨虫过敏患者增多的原因之一。”



西式住宅更容易成为螨虫的“温床”，这也是螨虫过敏患者增多的原因之一

每天至少通风两次 注意床上用品清洁

如何才能预防螨虫过敏？专家给出3点建议：

（1）注意房间通风，每天至少进行两次通风换气。

（2）注意室内清洁，擦地时，不要使用干拖把，而应使用湿拖把。

（3）用吸尘器仔细清理地毯。

此外，由于人在睡觉时很容易吸入螨虫过敏原，因此，也应当注意床上用品的卫生。大泽阳子说：“被子晾晒后应当立刻用吸尘器清洁，这一点很重要。至少要花上5分钟，仔仔细细吸去灰尘。可以的话，最好再套上防螨虫被罩。”据说，拍打被子时产生的静电会将螨虫吸附回被子上，因此起不到除螨的效果。



被子晾晒后应当立刻用吸尘器吸尘，切忌拍打

一般来说，螨虫过敏在秋季高发。但近年来，这种季节性变化已经越来越小。大泽阳子说：“直到10来年前，螨虫过敏发病率的季节性差异还是非常明显的。但现在，人们都住在密闭住宅，通风不好，即使在冬天不少孩子也会发生螨虫过敏。最根本的治疗方法是避免和螨虫的接触。然而，螨虫无处不在，因此我们需要通过正确的清洁方式尽可能减少螨虫的滋生温床。”

（福井电视台）

（FNN Prime Online 10月4日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]