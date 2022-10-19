日本考虑将蓄电池列为“特定重要物资”

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据悉，日本政府正在考虑将蓄电池和永磁铁等列为依据《经济安全保障推进法》谋求稳定供应的“特定重要物资”。

“特定重要物资”指的是“会对国民生存产生直接影响”“仅由少数特定国家供应，一旦供应中断会造成重大影响”的物资，具体对象由政府指定。政府正在依据9月内阁会议敲定的《经济安全保障推进法》基本方针，开展选定对象物资的工作。

13日有消息显示，政府正在考虑将半导体、蓄电池、永磁铁列为“特定重要物资”。

政府的方案分析认为，“如果将半导体视为‘产业大脑’，那么蓄电池就是‘产业心脏’”，尽管日本占据了全球大约15%的市场份额，但中韩企业试图排挤日本企业，正在加紧启动扩大生产的投资。

同时，方案指出，蓄电池不仅是“2050年实现碳中和的关键”，也是“今后维持电气化和数字化基础不可或缺的物资”，“蓄电池的供应短缺会对主要产业造成重大影响”。

如果被列为“特定重要物资”，那么政府就可以针对那些将工厂迁回国内的企业给予补贴。

预计政府会支持蓄电池本体和材料制造企业开展设备投资和技术研发。针对永磁铁，方案认为“随着电气化和数字化的发展，与作为大脑的半导体和作为心脏的电池一样具有重要意义的，是作为肌肉的电机，决定其性能的则是永磁铁”，估计今后市场将进一步增长。

另一方面，方案称，永磁铁的原料大多依赖于中国，“供应中断的风险很高”，应该致力于加强制造能力和开发新型永磁铁。

此外，政府还在考虑将液化天然气和云计算等列入对象，争取在年内召开内阁会议作出决定。

（FNN Prime Online 10月13日刊载。日文原文）

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