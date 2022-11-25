为什么会出现“隐形涨价”？企业的理由和消费者的真实声音

Newsfrom Japan

或许大家在买东西的时候，都产生过“变小了？变少了？”之类的感觉。即使价格和外观相同，内容量却减少了……。

其实这是被称作“缩水式通胀（Shrinkflation）”的一种经济现象。通过减少容量或重量，达到实质性涨价的目的，这种变相涨价，在日本又称“隐形涨价”。消费者如何看待这种隐形涨价呢？开展顾客满意度调查业务的“MS&Consulting”公司实施的一份调查显示，消费者对此存在着不同的反应。

大约八成消费者感觉家庭开支负担增加

本次调查以线上调查形式实施于2022年7月1日至4日期间，对象为全国1032名注册了MS&Consulting公司卧底调查服务的普通消费者（20到59岁）。

调查首先询问了受访者对涨价现象本身的看法。受访者从1到10的10个分值中选出一个分值，分值越低表示对家庭开支的负担感越小，分值越高表示负担感越大。1分表示完全没有负担，5分表示负担不大不小，10分表示负担很大。

结果显示，79.7%的受访者感觉“有负担（6分以上）”，其中，感觉“负担很大（9分以上）”的受访者比例高达39.9%。



许多民众感觉商品涨价对家庭开支造成负担（MS&Consulting《消费者对商品涨价的意识调查》）

不过，从近期的情况看，针对企业“不涨价”的做法，38.4%的受访者持肯定态度，认为这些企业“站在消费者的一边，非常好”“相对来说是好事”，26.3%持否定态度，认为“应该适当涨价”“总体来说不是好事”，35.4%保持中立，表示“不好说”。



也有部分民众表示接受这种涨价（MS&Consulting《消费者对商品涨价的意识调查》）

似乎有部分民众虽然感觉给家庭开支造成了负担，但在各种制造成本上升的背景下，还是接受了商品涨价的做法。

对隐形涨价的反应各异

那么，大家又是如何看待隐形涨价问题的呢？调查设定5个选项，受访者选择最接近自己印象的一项。结果显示，20.5%的受访者“希望保持内容量，在明面上涨价”，27.9%表示“相对来说希望保持内容量，在明面上涨价”。



不过，表示“更乐于接受隐形涨价”（5.3%）和“相对来说更乐于接受隐形涨价”（19.9%）的受访者比例占到了20%以上，还有26.4%表示“不好说”。



总体来说大家对隐形涨价印象不佳（MS&Consulting《消费者对商品涨价的意识调查》）

受访者从各自不同的立场，给出了自己的见解。

【“保持内容量，在明面上涨价”派】

大家很容易注意到价格变化，但不太注意内容量的变化，所以最好是明面涨价。（40多岁的女性）

没发现的时候就算了，发现之后会很沮丧。这样会加剧负面影响，所以如果要涨价的话，希望还是明着来。（30多岁的男性）

【“不好说”派】

就算价格不变，内容量减少了也会觉得失望，但如果明着涨价了，也会不舒服，所以这事儿感觉不好说。（50多岁的女性）

【“更乐于隐形涨价”派】

花的钱没变化，又更容易全部吃掉买来的食物，可以减少食物浪费。（40多岁的女性）

虽然没有好印象，但在价格不变的情况下略微减少容量，应该对生活的直接影响较小。（20多岁的男性）



评论栏内还有一些尖锐的意见（MS&Consulting《消费者对商品涨价的意识调查》）

担心涨价后的反应，只能减少“内容量”

尽管消费者对涨价行为本身表现出了一定程度的理解，但如果发现是隐形涨价，似乎还是会感到沮丧或失望。针对背景原因，我们采访了专业从事消费者行为研究的NLI研究所高级研究员久我尚子女士。

——为什么会出现减少内容量的涨价行为？请谈一谈其中的原因。

现在原材料价格、物流费用和人工费等成本都在增加，光靠企业自身努力，并不能完全消化。但如果单纯上调价格，那么消费者可能就会减少购买，或者转而购买其他产品。恐怕就是这个原因催生了“减量不加价”的现象。

——您认为企业减少内容量是出于什么目的？

我认为并不意味着企业试图欺骗消费者。在当今社会，由于可能会在社交媒体上被人们传播扩散，所以企业很难下手去做一些存在风险的事情。可以认为，多数情况是在进行了有利于消费者的调整后减少容量的。比如，考虑到牛奶包装盒的放置便利性而改变了设计。我想，企业都希望尽可能获得消费者的理解。

为了避免被视作隐形涨价，企业有必要广而告之

——民间的调查显示，消费者对隐形涨价的态度褒贬不一。

希望以同样价格购买相同商品的人应该会喜欢实质性的涨价，而讨厌减量的人想必会觉得不舒服。从调查结果来看，企业要以便于消费者看懂的形式（内容量的变化情况）广而告之，恐怕这一点具有重要意义。为了避免被视为隐形涨价，可能最好利用社交媒体等手段详细地告知消费者。

——日本的社会风气和思维，似乎对企业的涨价方式产生了影响？

我认为是有关系的。日本长年处于通缩状态，消费者已经形成了固有的价值观，认为“便宜又好的商品和服务比比皆是”。因为工资没涨，所以大家都有很强的节约意识。企业之间也存在着把“咬牙顶住不涨价”视作美德的风气。



因为工资不涨，所以人们的节约意识都很强（示意图）

——面对物价上涨，消费者能做些什么？

最有效的办法就是不买无用的东西，但现在涨价的多是电力和食品等生活必需品，难以抑制支出。如果仅仅是从价格角度出发，把平时总是购买的食品等换成便宜货，不免让人觉得有些凄惨。另一方面，旅行、娱乐、时装等需求，可以通过月度付费制、二手市场等服务得以缓解，在这方面可以多多开动脑筋，有效利用。

——针对实质性涨价，您有没有什么建议？

如果企业只是致力于削减成本，新产品开发意愿淡薄，那么就可能无法扩大业务，导致竞争力下降。而且，削减成本早晚是会遇到瓶颈的，最后或有可能造成整体生产率的下降。所以我认为，重要的是思考如今的消费者到底需要什么，创造出具有高附加值的商品和服务。从宏观的角度而言，我认为理想状态是建立起一种螺旋上升的良性循环，适当进行价格转嫁，以利于从业人员涨薪。



对各种涨价理由的看法各异（MS&Consulting《消费者对商品涨价的意识调查》）

顺便提一句，本次调查还询问了消费者对各种涨价理由的印象，针对人工费的增加、改善品质等理由，持负面印象的受访者比例有所上升。或许涨价的具体理由也会影响大消费者的看法。

尽管我不认为隐形涨价是一种欺骗手法，但从企业方来说，重要的看来是就容量减少的做法予以清晰易懂的说明，以避免消费者产生变相涨价的想法。

（FNN Prime Online 10月14日刊载。日文原文）

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