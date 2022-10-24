七成受访者表示“物价上涨，生活艰难”

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日本富士电视网（FNN）近期进行的一项民意调查显示，有近七成受访者感到物价上涨让生活变得艰难，并有约八成人表示，不赞赏政府应对高物价的举措。

调查按以下方式进行。

时期：2022年10月15日至16日

电话调查（固定电话和手机，随机拨号方式）

全国18岁以上男性和女性1002名做了回答

针对物价上涨是否让生活变得“艰难”这个问题，回答“非常”和“多少有点”的受访者合计达到67.1%。另一方面，就政府对物价上涨所采取的应对措施，77.8%的受访者表示不赞赏。

有关政府的新冠病毒对策，“赞赏”和“不赞赏”者分别为50.8%和40.4%。另外，51.1%的人“赞成”政府为刺激旅游需求而从11日开始实施的“全国旅游援助”措施，43.1%的人表示“不赞成”。

按年龄分组可以发现，评价因年龄层不同而出现差异。18岁至20来岁的人群中，74.3%都表达了肯定意见。

（FNN Prime Online 10月17日刊载。日文原文）

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