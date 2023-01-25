北海道产热带水果？秘诀是“温泉”与“雪”！

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芒果是最具代表性的热带水果之一。在热带、亚热带地区，芒果冬天休眠夏天生长，而在日本的北海道，种植者通过“反季节种植方式”培育芒果，这在全世界也是鲜有的。其中的秘诀是“雪”和“温泉”。这种培育方式不仅充分利用了北海道的自然资源，也有利于环保，我们就此做了一次采访。

南果北种的秘诀是“自然能源”

气候变暖是全球面临的共同问题，而北海道的气候变暖问题在全球也尤为突出，与100年前相比，北海道的平均气温上升了足足1.6度。气候变化带来的诸多影响已经显现，例如夏天高温酷热，更易受到台风影响，鄂霍茨克海沿岸流冰减少等等。

在此背景下，位于北海道十胜平原音更町的农业企业“Noraworks Japan”采用了一种对环境友好、“不依赖石油”的培育方法，使原本在春夏成熟的芒果到了秋天也能结果，并在12月可以上市。

北国的音更町是如何种植出南国的芒果的呢？其秘诀在于音更町的大自然孕育的能源——温泉与雪。Noraworks Japan社长中川裕之介绍道：“这里就是温泉。冬天，我们把它作为能源利用，给温室保暖。”此外，旁边还建有一个“冰雪库”，中川裕之告诉记者：“这是冬天用于存雪的全球最大规模的冰雪库。”

芒果虽然是热带水果，但同其他水果一样，四季的气温变化对它的生长十分重要。正是因为有了冬天的寒冷，才能结出果实。

用“温泉”和“雪”模拟四季，免打农药更绿色

在芒果的著名产地宫崎县（位于日本南部——译注），种植模式是冬天休眠、夏天生长结果。

音更町则完全相反，夏天利用雪使芒果进入休眠期，冬天则利用温泉热能使芒果生长。

对于利用自然能源这一想法的初衷，中川裕之表示：“我原来是做石油销售的。然而，当今时代，人们已经认识到石油为全球环境带来负面影响，因此我也对自己的工作进行了反思。当时，我产生了一个想法，种植芒果时能否不依赖石油能源？”

中川裕之告诉记者，自己最初并没有把握，但开始尝试之后，发现十胜的土地十分适合种植芒果。“我们发现，由于是冬季成熟，因此受病虫害影响小，这一时期不需要喷洒农药。此外，十胜的日照时间很长，不仅适合种植芒果，也具备种植其他亚热带作物的条件。”

这种全球鲜有且有利于减少碳排放的芒果种植模式正在如火如荼地展开实践。中川表示：“我们希望继续探索如何在对地球环境做出贡献的同时发展农业。”

（UHB北海道文化放送）

（FNN Prime Online 10月18日刊载。日文原文）

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