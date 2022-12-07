“日本房地产白菜价”，中国投资者“爆买”大阪和京都房产

Newsfrom Japan

今年是日中两国实现邦交正常化50周年。

据悉，现在咨询民宿房产的中国投资者不断增多。有人指出，日本是发达国家中房地产价格最便宜的一个国家。再加上本轮日元贬值，房价简直就像“白菜价”。关西地区也正在发生一些象征经济规模“逆转”的事情。

中国投资者强烈关注，日元贬值后变成“白菜价”的京都和大阪房产

华森社董事长金泽宏树他向我们介绍了一栋高11层共30户的新建公寓，说：“这是面向海外投资者的投资用民宿房产。”从这里不行到外国游客打卡热点“大阪黑门市场”，仅30秒之遥，总价为7.5亿日元。据说目前正在与大约10组考虑购买的中国客户洽谈。

金泽告诉记者，由于2025年的世博会和2029年开业的IR（含赌场的综合度假区），大阪正受到高度关注。从长远的角度看，这里的房产将来必定会升值。

据说，现在前来咨询这类投资用房产的客户明显增多。着眼于后疫情时代，面向中国投资者修建和销售“民宿”房产的华森社，通过线上方式，陪同中国意向客户观看房间内部展示视频，推进业务洽谈。

金泽说：“10月以后，日本放开了入境游，酒店和民宿相关设施多了起来。从收益性来看，相较于普通房产，民宿会更好一些。而且，买下产权的话，来日本的时候还可以自住，客户非常满意。”

发达国家中房地产最便宜的国家！这就是当下的日本

那么，为什么中国人越来越热衷于投资日本房地产呢？我们采访了为中国投资者与日本房地产牵线搭桥的平台运营企业神居秒算。

该公司总经理赵洁表示，日本是一个发达国家，但房地产价格在发达国家中是最低的。本轮日元贬值后，更让人觉得像是白菜价了。据说，京都的房产尤为受到追捧。赵洁解释道：“京都的优势在于可以领略到中国古代的文化气息。中国国内并没有留下太多唐宋时代的遗产，但在京都都能看到。民宿、旅馆很受欢迎。比如传统民居之类的。”

另外，他还指出：“与中国不同，现在日本经济增长缓慢。30年前日本人去中国时的感觉，现在已经发生了逆转，变成了现在中国人来日本的感觉。”

针对中国投资者认为日本房地产“白菜价”的想法，深谙中国问题的媒体人近藤大介指出其中存在中国政策的影响。他说：“2021年8月，以习近平总书记为核心的党中央提出‘共同富裕’政策。意味着将会调节富裕人群的财产、资产。对此感到不安的富裕人群正考虑将资产转移到海外。而作为投资目的地，日本似乎是最佳选择。”

另外，近藤表示，日中下一个10年将是“红船袭来”的10年，将会成为双向往来的时代。他说：“有别于日本企业单方面进入中国的过去50年，今后将是双向往来的时代。中国企业也会进入日本，在日本兴建工厂，在东京、大阪的写字楼内开办公司，雇佣日本人，这样的时代即将到来。一方面是看好日本市场，另一方面也是在美中对立的时代把日本当作了避难地，如果经由日本再投资到欧美，几乎就不需要交关税。我想在这个意义上，中国投资者也会越来越重视日本市场。”

（FNN Prime Online 10月20日刊载。日文原文）

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