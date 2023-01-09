日本推出全球首款可载4人的“四足行走机器人”

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大概许多人都有过坐上机器人的梦想，而这个梦想可能很快就会变成现实。

生产销售游乐园等场所游乐设施的三精技术公司（大阪市）于今年9月制造出了全球首款可载4人的四足行走机器人。



出处：三精技术

该款机器人名为“SR-02”。全长约3.6米，宽约2米，高约2.1米，体型巨大，最多可承载4人。机器人由蓄电池提供动力，尽管身躯重达约2吨，但四条腿却能以每分钟3.8米到9米的速度，像大象那样缓慢移动。



出处：三精技术

机器人采用无线或有线的远程操作方式，在宣传视频中，承载4人的机器人从弯腿姿势站起，然后迈开步子缓慢前进，还可以一边迈步一边改变前进方向。



出处：三精技术



出处：三精技术

据介绍，该公司去年2月推出了试制样机，当时是全球首款可载2人以上的四足行走移动装置。此后，公司继续努力提升稳定性和行走速度，9月装配外壳，这款机器人就此问世。



出处：三精技术

感觉像骑大象或骆驼

三精技术公司制造过山车等游乐设施，针对“SR-02”，今后计划面向展会和娱乐设施开展机体租赁等业务。这款梦幻般的移动工具到底乘坐起来是什么感觉？为什么要开发这样的机器人呢？记者采访了三精技术公司的相关负责人。

——为什么要开发四足行走机器人？

本公司始终致力于为广大民众创造“充满笑容、感动，安全、舒适的生活”，为了带给大家“更多笑容和感动”，多年来我们一直在推出日常“载人”产品，这也是我们开发这款机器人的初衷。同时，在四足行走机器人“SR-02”之前，我们还开发了乘用变形两足机器人“SR-01”。那么能不能运用这种技术开发其他版本呢？出于这种想法，我们就着手开发了后来的“SR-02”。

我们希望借助这些机器人技术，让全世界的客户绽放灿烂的笑容，收获温馨的感动，并在众多领域发挥积极作用。

——为什么过去没有企业开发过“载人四足行走机器人”？

只要有了创意，就可以产生各种利用方法，但开发需要成本，而且因为是载人工具，所以在确保安全性等方面会面临许多挑战。

——开发过程中遇到怎样的难题？

主要是如何在确保安全行走动作的基础上提高行走速度。



出处：三精技术

——乘坐感觉如何？

就像骑在大象或骆驼背上一样无拘无束，但又因为是机器人，所以坐在里面感觉很踏实。

——完成后的反响如何？

现在刚刚完成，我们很期待今后的反响。就现阶段而言，我们很感谢媒体对本公司“SR-02”的关注和介绍。

虽然如今在街上看到机器人早已不是什么新鲜事，但恐怕没有多少人坐过可以行走的机器人。在视频里我们可以看出，“SR-02”每走动一步，乘坐者都会对其独特的“晃动”做出反应，这到底是一种怎样的感觉呢？真希望早日在游乐园或大型活动上亲身体验一下。

（FNN Prime Online 10月20日刊载。日文原文）

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