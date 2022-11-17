入秋后的身体不适，或因“温差疲劳”？！

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天气一天凉似一天。入秋后，身体不适的人增多，其实可能是“温差疲劳”问题。那么，该如何面对“温差疲劳”呢？我们就此进行了采访。

好冷！10月19日日本各地迎来入秋后最冷天气

奈良公园的树木开始变色，连公园里的鹿呼出的气也变成了白色。10月19日早晨，奈良最低气温9.5度，是入秋后最冷的一天。大阪市内气温12.2度，与往年11月上旬近似，刷新了这个时节的最低气温记录。

从10月6日至19日这两周的最高气温来看，最高的一天为28.5度，最低的一天为18.3度，气温忽高忽低，波动幅度很大。10月19日这天，清晨和白天的温差达到了10度。

在这样的情况下，街头受访的人们纷纷表示“温差太大，老人可受不了”“身体发僵，好长时间肌肉才放松下来”。

入秋后的身体疲劳，可能是“温差疲劳”

针对“温差疲劳”的症状和应对方法，气象预报员片平敦解释说，入秋后气温的一大特点，就是一旦放晴，温差变大。白天阳光充足可能还会感到热；而在天朗气清的早上，地面的热量源源不断地散发到空气中，会变得很冷。这就是气象学上所说的“辐射冷却”。而温差大则容易使人出现身体倦怠、肩膀酸痛、头痛、头晕、失眠等症状，即所谓的“温差疲劳”。

熟悉“温差疲劳”问题的明治国际医疗大学教授伊藤和宪表示，应特别注意5至7度的温差，达到7度以上的话就很危险了。温差过大，调节体温的自律神经功能就会出现紊乱，这是导致身体不适的原因。夏天不怎么流汗的人，这种自律神经有可能变弱，需要特别注意。

气象预报员片平敦表示，温差在“7度以上”的日子还是很常见的，尤其在内陆地区，温差可能达到15至20度，很不好受，特别需要注意身体。

“温差”与“自律神经”的关系

为什么温差大就会出现不适呢？人体的自律神经起着调节控制阀的作用，天气热的时候，为了降低体温，会通过扩张血管、放松肌肉来散热。而天冷的时候，为了升高体温，血管收缩，肌肉变硬，以此防止热量流失。如果温差太大，起调节作用的自律神经就要超负荷工作，这样就容易导致身体疲劳。

那么，怎样才能防止自律神经超负荷工作呢？伊藤教授表示，重要的是锻炼自律神经。他传授了三个大家可以马上做起来的方法。

通过适度运动出汗

泡澡出汗

避免过度使用暖气，适应寒冷

通过慢跑、短跑等适度运动或泡澡来出出汗，激发降低体温的功能，以此锻炼自律神经。另外，过度使用暖气将室内保持在一定的温度，会导致自律神经的衰弱。也就是说，最好让身体逐渐适应寒冷，适当地使自律神经发挥其作用。

片平敦也表示说，初夏时是“顺应暑热”， 也就是让身体逐渐适应炎热。同理，现在应该启动冬天版本。要适应寒冷，最好不要过度使用暖气。当然，这里说的是不要“过度”使用，真冷的时候，还是不能省，否则引起感冒，那就本末倒置了。

另外，比起提高空调温度，多穿一件外套对身体可能更好。在温差较大的时节，请在可控范围之内，好好锻炼一下自律神经吧。

（FNN Prime Online 10月23日刊载。日文原文）

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