物价上涨，支出猛增，怎样购物更省钱？

Newsfrom Japan

从秋天开始，日本的食品价格大涨。帝国数据银行统计显示，仅在10月，日本就有105家主要食品及饮品上市公司的6699款产品进行或计划进行提价（统计截至9月30日），11月之后，由于日元贬值，进口饲料价格增长，牛奶等乳制品价格也进一步上涨。



一个家庭一年的开支预计增加约7万日元，约合人民币3553元（示意图）

据该公司估算，一连串的食品提价会使一个家庭一年至少增加7万日元开支，为家庭生活带来不小的负担。此外，该公司还指出，随着日元贬值和原油价格走向，今后，涨价趋势或将持续。

在日常购物时，有哪些实用的“购物妙招”可以减轻物价上涨带来的冲击呢？为此，我们采访了消费生活顾问和田由贵。

“少次多量”购物更省钱 但要当心……

购物时，首先要考虑的是“频率”。是一次性大量购买比较好，还是少量多次购买比较好呢？

答案是“批量购买”为好。想必很多人都是如此预期的吧。和田由贵解释说，这是因为通过降低购物次数，可以减少不必要的消费。



关键是“少次多量”购买，减少“非必要消费”（示意图）

逛超市的时候，看到新商品总会不由自主地伸出手；排队结账时，顺手就会捎上几件收银台旁陈列的商品……特别是空着肚子去购物时，往往就会额外购买一些即食的小菜或点心。想必大家都有这种不知不觉间就买了一些计划外商品的经历吧。

因此，“批量购买”往往有助于节约，减少不必要开支。但是，这种做法也存在盲点。如果你大量采购的食材吃不完，因为坏了而扔掉，那么反而变成了本末倒置。

和田由贵表示，“善于搭配菜谱的人”才能更好地利用“批量购物法”。不仅能按照当天想好的菜谱购物，更要考虑清楚，如何与冰箱里存有的食材搭配组合。能做到这一点的人，才能通过批量购买成功地节省开支。

和田由贵表示，能够从已有的食材“倒推”菜谱的人，更不容易剩菜。例如，看到冰箱里还剩下胡萝卜、土豆、洋葱和肉，就能想到今晚可以做个猪肉酱汤。这样的话，即使一次性大量购买食材，也不会造成浪费。而说到“菜谱”，或许会让你“闻”而却步，其实不妨抱着“用剩下的蔬菜煮一锅味增汤”这种想法开始尝试。

对于那些希望减少购物频率，但却不擅长搭配菜谱的人，和田由贵建议，要按能吃完的量购买，而非大量囤货，从稍微多买一点开始做起。一旦你有了自信，能够按计划吃完冰箱中的食材时，那么就可以慢慢降低购物频率，增加每一次的购物量。

减少食物浪费，有助于节省开支

说到大量购买，在面向餐饮业的超市可以买到鲜肉等价格优惠的大包装食材，回家后按照每次的使用量分装称小份儿并冷冻，这也是众所周知的一种节约技巧。但是，得不偿失的情况也屡见不鲜，例如一鼓作气买了很多，回家后却因为分装麻烦，一拖再拖，以至于食品过期。和田由贵强调指出：“在考虑如何节省伙食费时，首要之务是减少食物浪费。食物买得太多、饭做太多，到头来用不完吃不掉，只好丢弃，杜绝这类浪费，是重中之重。”

日本环境省的数据显示，日本家庭一年产生的食物浪费估计约为247万吨（2020年度），一个四口之家每年大约会扔掉相当于6万日元的食物。和田由贵说：“这表明，一个家庭每月大约要浪费掉5000日元的食材。如果能尽可能地减少这种浪费，那么基本上就可以抵消此次物价上涨而增加的负担。”

在考虑如何购物更省钱时，还有一点非常重要。那就是伙食费的预算管理。

伙食费预算的“1：3”法则

常听人们说，明明已经设定了每月伙食费的具体额度，却仍屡屡超支。对此，我们有什么更好的管理方法吗？和田由贵给出的建议，是伙食费“1：3”的分配方法。她表示，根据这一原则，预算管理会得到改善。假如一个月的伙食费是4万日元，那么就按照1：3将伙食费分成两份，一份是1万日元，另一份是3万日元。

和田由贵解释说：“在这种情况下，首先将‘1万日元’用于购买米、调料、意大利面等干面、罐头食品等。而‘3万日元’则用于购买蔬菜、鱼肉等生鲜食品及面包、牛奶等保质期较短的日配品。按照一月30天计算，‘3万日元’平摊在每天的预算大约是1000日元。如果某次出门购物时计划买3天的食物，那就只在钱包里装3000日元，或是按照这个预算来买即可。按照这种方式，月末就不容易超支了。”

为什么要按照“1：3”分配呢？个中理由是为了便于管理预算。米、调料等商品的单品价格较高，如果不单独划出这一部分的预算，而是一同算入一个月平均每天的预算内，那购买这些食品时，当日的消费就会大幅超支。因此，拿出四分之一的预算专门用于购买这类食物更好。



网购更易于控制预算（示意图）

和田由贵说：“米面调料一个月的大概用量比较容易把握，而这些东西又很重，所以建议大家每月通过网购批量订购一次。”

通过网购平台，可以有的放矢地搜索并购买，也可以从购物记录中再次选购，因此与在店里购物相比，不容易产生多余的花销。不仅如此，选购过程中还能随时查看合计金额，更方便控制预算，并节省了去店里的时间，因此很值得多多使用网购。

和田由贵建议，合理的伙食费支出最好是控制在家庭收入的15%至20%。“如能控制在15%之内，那就可以说你做得很好了，尽可能地控制在20%以内为好。”大家不妨照此计算一番试试。

让无现金支付为你省钱

在这个无现金支付司空见惯的时代，想必许多人都感到无现金支付比用现金更难控制预算。有人说，由于看不到口袋里还剩多少钱，因此不知不觉中就花过了头。对此，和田由贵表示：“即使是无现金支付，也能成为‘预算之友’，它取决于你的想法。”

和田由贵说：“无现金支付的好处是会留下购买记录。”只要查看明细，买了什么、花了多少钱都一清二楚。不需要像使用现金那样，得保存好每家店的小票才能记账管理。



无现金支付的好处在于留有购物记录（示意图）

“无现金支付也分好几种，例如可以刷信用卡或西瓜卡（一种IC储值卡，可用于购物、乘车——译注），还有像PayPay、Rakuten Pay这种二维码支付方式。我想大部分人都是多种支付方式并用的。伙食费可以选择一种固定的支付方式，例如只用西瓜卡，然后每个月初只在卡中充入计划好的预算金额，以防超支。”

此外，对于那些总是因购买零食或酒类而超支的人来说，也可以在月初计划好这部分开支的预算，然后只充值预算金额。花完之后就不再买，这样做也能有效预防超支。

另一方面，信用卡是预支而非充值形式，因此更容易过度消费。对此，如果将卡关联到手机的记账软件上，就能轻松查看消费记录，做好预算管理了。虽然需要花点功夫进行设置，但用熟之后，这一功能将会非常方便。

预算管理，做一本“笼统帐”即可

即使计划好了日常的预算，偶尔也有想奢侈一把的时候。对于这种情况，和田由贵建议：“只要前后几天合算能够平账即可。”

重要的是不必过于敏感。如果太过拘泥于每天的预算额度，那就很难坚持下去，容易半途而废。和田由贵说：“家庭预算管理，兜不住底的‘笸箩’方式不可行，但可以采用‘笼统帐’。”也就是说，你只要设定一个粗略的预算，将总额控制在这个范围内，具体内容可以按自己的意愿灵活决定。

在本文介绍的方法中，大家可以从感兴趣的内容开始尝试，根据自己的实际情况，灵活调整运用。祝大家都能逐步掌握控制预算的技巧，渡过物价飞涨的难关。

和田由贵

家政专家，消费生活、家电产品、饮食生活等领域专业顾问。此外，也是环保咨询顾问和节能减碳专家，2007年被日本环境大臣委任为“容器包装废弃物减排推进员”，精通环境问题。

插图：Saito Hisasi

采访/撰文：高木Saori（sand）

（FNN Prime Online 10月23日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]