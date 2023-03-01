日本儿童的体力下降，罪魁祸首或是新冠疫情

Newsfrom Japan

如果孩子看手机等的“荧屏时间”较长，在体力测试中的综合得分则呈现走低的倾向。体育厅公布的分析结果显示，由于新冠疫情剥夺了孩子外出活动身体的机会，肥胖儿童有迅速增加之势。

家长们对“孩子体力下降”也发出担忧的声音。

从新冠疫情流行开始？！孩子体力“急速下降”

有家长表示，“孩子总是想玩游戏什么的……能出去的时候还是希望孩子去外边。”“听说小孩子体力在下降。我非常注意尽量与孩子一起，参加体育活动，或在公园玩投接球等游戏。”

新冠疫情流行后，孩子们的体力急剧下降。体育厅的调查结果显示，初中生耐力跑的平均时间，与4年前相比，去年男生慢了13.5秒，女生慢了10.8秒。小学生也是同样，在测试往返20米跑能持续多少次的项目中，男生的平均次数减少5.3次，女生减少3.7次。

体力下降的另一个要因是“荧屏时间”

就此现象，体育厅分析称，孩子看手机等“荧屏时间”的增加导致运动时间减少，肥胖儿童呈现增加的趋势，新冠疫情在这里起到了助推器的作用。

小学女生一天内的“荧屏时间”，从新冠疫情前的2018年的统计结果来看，“2小时以上”占46.3%，但这个比例在2021年增加到53.2%。小学男生和中学男女生也一样，荧屏使用时间都变长了。

从“荧屏时间”与体力测试综合得分的关系来看，初中男生中，荧屏使用时间为“1-2小时”者，综合得分为42.5分，但“5小时以上”者，则降为38.2分，低于初中男生的全国平均分41.1分。

这说明无关性别和年龄，荧屏使用时间越长，体力测试综合分数越呈现下降的倾向。

关于体力下降会带来怎样的影响这个问题，熟悉儿童身体活动情况的城西国际大学教授大塚正美指出，这会让孩子“姿势不良”“容易疲劳”“骨折、糖尿病等受伤和患病的风险增加”。

不仅仅是“荧屏时间”增加，大人不让孩子大声说话、要求减少与别人的接触等情况，也会影响到孩子的玩耍方式。

另外，不只是孩子，整个社会都因为新冠疫情的影响而减少了到户外活动的机会。随着感染管控措施的放开，也许现在已经到了该恢复失去体力的时候了。

（FNN Prime Online 10月25日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]