“应答君”问世，消除独居女性的不安

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受新冠疫情影响，人们利用快递的频次增加。随之而来的问题是，在家门口与快递员面对面收货可能会让不少人感到不安。现在有一款新产品面世，或有助于消除女性的这种不安情绪。

这款产品名为“应答君”，由营销家电和杂货的LITHON株式会社（位于东大阪市）研发。当对讲门铃响起时，按一下发音按钮，就有男声替自己应答。这款产品11月1日在全国杂货店和电商平台开售，售价2200日元。



左侧是门铃对讲机，右侧是“应答君”（图片：LITHON株式会社）

“应答君”操作简单。按下声音按钮就会发出男声，与门铃对讲机另一端的人对话。独居女性、老年家庭、独自看家的小孩都可使用这款产品。比如来快递时，“应答君”可以发出“请放在门口”“谢谢”这样的声音，告知对方自己的意思。

“应答君”可以发出以下16种声音。

是的 不是 谢谢 不需要 麻烦了 再见 请放在大门口 请放在快递柜里 你有什么事？ 这让我感到困扰 我现在很忙 可以再说一遍吗？ 请你离开 不要再打电话过来了 你再来，我就要叫警察了 叮咚（门铃声）

关于门铃声这个按钮的功能，LITHON株式会社的工作人员表示：“接到骚扰电话时，按‘叮咚’这个按钮，说一句‘门口好像来客人了’，这样就可以挂断电话了。”

来快递时，如何使用“应答君”

这么多的声音按钮看起来确实能应付各种情况。那么，该如何区分使用这16种不同的声音按钮呢？对此，我们采访了LITHON株式会社的相关负责人。

——“应答君”研发的契机是什么？

受新冠疫情影响，人们利用“出前馆”（一家外卖配送平台——译注）、Uber Eats（一款送餐软件——译注）、亚马逊等快递服务和电商购物的次数增加。虽然这些服务非常方便，但我们公司有名女员工说：“通过门铃对讲机应答时，不希望让对方知道我是一名独居女性。”这句话成了我们研发这款产品的契机。

——你们设想的是完全依靠“应答君”来完成门铃对讲机的对话，还是想让对方以为除自己以外，家里还有其他男性？

这两种使用方法都可以。可以从一开始就只用“应答君”的声音来应答，也可以在交谈过程中加入“这让我感到困扰”“请你离开”这样的声音。

——来快递时，如何使用“应答君”？

可以按“请放在快递柜里”或“请放在大门口”的声音按钮，让对方将物品放在快递柜里或门口，再按一声“谢谢”表达谢意，最后关掉门铃对讲机。

——如果按下“请放在大门口”“谢谢”的声音按钮后，快递员做出了出乎意料的回答，那要如何应对？

既然已经出现过男声，那么至少降低了对方认为你是独居女性的可能性。具体要看对方回答的内容，如果是和快递有关的问题，可以假装“应答君”发出的声音是爸爸或男朋友的声音，然后自己回答对方就可以了。



女性使用“应答君”的场景（图片：LITHON株式会社）

——当陌生人来访时，如何使用“应答君”？

首先按下“你有什么事？”这个声音按钮，听对方怎么说。然后，根据对方的话进行应对，比如，可以按下“不需要”这个按钮。如果对方想让你看传单或小册子，可以按下“请放在大门口”这个按钮；如果不想继续对话，可以按下“我现在很忙”“请你离开”这两个按钮来回绝对方。

——除了来快递或陌生人敲门之外，“应答君”还可用于什么地方？

那些难以拒绝上门推销或其他各种推销的人可以使用这款产品，也可以用来营造出家里有男人的感觉来对付跟踪狂。当小孩子自己看家时，如果有快递送到，也可以使用“应答君”。独居老人也能用这款产品来制造儿子在家的假象。

此外，它也可用于来电话的情况。老年人接到诈骗或推销电话时，可以用“应答君”来回答。

接到推销电话时的使用方法

——接到推销电话时，该如何使用“应答君”？

接到推销电话时，可以按下“不需要”“这让我感到困扰”“我现在很忙”的按钮；如果对方纠缠不休，也可以按下“不要再打电话过来了”。



另外，“应答君”还有类似家里门铃那样的叮咚声。按下这个按钮后，说一句“门口好像来客人了，先挂了”，然后就可以挂断电话了。



使用“应答君”应付推销电话（图片：LITHON株式会社）

——如果独居女性已经接起了推销电话，那她该如何使用“应答君”呢？

她可以说一句“我爸来和你说”或“我男朋友来和你说”，然后将“应答君”作为男朋友、丈夫或儿子的声音来回答就可以了。

将“应答君”设定为用户的“男友、丈夫或儿子”

——在研发过程中，遇到了哪些困难？

主要有两个困难。第一个困难是按钮上的文字。一个长句无法全部印在“应答君”的按钮上，字数要控制在5个字以内。我们在文字方面下了功夫，哪个按钮会发出什么声音一目了然。比如，发出“不要再打电话过来了”这个声音的按钮，上面标记的是“TEL×”。



“应答君”的按钮（图片：LITHON株式会社）

第二个困难是语音语调。“应答君”的语音是我们公司的男员工录制的。我们录制了很多遍，从各方面进行验证，看这个声音是否适合用来摆脱骚扰电话和不受欢迎的访客，是否会对快递员和推销员失礼。

——“应答君”的声音大概是多大年龄的男声？

“应答君”的目标客户是独居女性（20至49岁）、让小孩子独自看家的父母和独居老人。因此，我们将“应答君”设定为客户的男朋友、丈夫或儿子，采用了20至49岁之间的男声，并且这个声音能够有效拒绝那些不受欢迎的访客和电话。

——“应答君”16种声音的内容是如何确定的？

关于选用怎样的语音为好，策划人听取了公司内部女员工、营业部等各部门员工的意见，通过设想面对送餐员、快递员、推销员、可疑人员、跟踪狂等各种具体场景，最终选定了这16种语音。

——顾客对“应答君”的反馈如何？

有顾客说：“我担心亲戚家的独居女性，想让她用这个。”此外，也有父母表示想让孩子独自在家时使用。



“应答君”（图片：LITHON株式会社）

“应答君”可以应对多种情况。如果您对在家门口面对面交谈或推销电话感到不安，不妨试试这款产品。

（FNN Prime Online 10月26日刊载。日文原文）

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