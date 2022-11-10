新一波新冠疫情与“流感”恐将同时流行，应尽早接种两种疫苗

Newsfrom Japan

在新冠病毒感染人数逐渐停止减少的背景下，又出现了新的变异毒株“BA.2.3.20”，恐将出现第八波疫情。

有观点认为，今年可能出现新冠与流感同时流行的情况，我们应该做好哪些准备来应对步步逼近的危机？今年流感的动向和预防接种的时机如何？带着这些问题，我们采访了Ito王子神谷内科外科诊所所长伊藤博道医生。

新变异毒株“BA.2.3.20”将改变第八波疫情时间？

就近段时间经常听说的新变异毒株“BA.2.3.20”所具有的特点，伊藤医生认为，尽管重症化风险尚不明确，但其毒性未必很强。



机场已经恢复人来人往的景象

——“BA.2.3.20”的传染力和重症化风险如何？

目前我也尚未掌握详细数据，不过听说是从“BA.2”衍生的变异毒株。病毒每变异一代传染力都会变得更强，这种新毒株随着的“BA.5”的流行而传入，可以推测一定程度上传染力较强。关于致病性，尽管重症化风险尚不明确，但我认为不一定很强，有必要关注后续报告。

——BA.2.3.20毒株源自海外？

我认为源自海外。虽然不清楚具体源自哪个国家，但一般认为它并非此前在日本流行的“BA.5”的分支，而是从海外输入的。

现在国际交往几乎不受任何限制，我认为有必要针对从海外输入的变异毒株实施检查。我记得名古屋工业大学的平田晃正教授等专家曾指出，假设发生第八波疫情，大致时间应该在12月末到1月左右；但那是新变异毒株尚未明确显现，“BA.5”仍是主流传播毒株之时，聚餐、大型活动较多、和家人共处时间较长的年末到年初这段时间就成为了可能爆发疫情的候选期，而如果新变异毒株开始传播扩散，那就是另一回事了。



（示意图）

有报道称，近来单日新增感染人数连续超过前一周同期。这是因为进入干燥寒冷的冬季而造成的？还是人员流动变得活跃、餐饮堂食和大型活动增多造成的？或者是因为7月前后接种的疫苗免疫力已经下降？又或是新变异毒株已经开始悄然传播造成的？我认为有必要关注这些问题，为今后的防控对策提供参考。

美国已进入流感高发期，日本最早也会从12月开始

——在人们担心发生第八波新冠疫情的同时，据说今年还会遭遇流感流行的情况。

近段时间兼有类似新冠和流感症状的患者逐渐增多，针对出现剧烈肌肉疼痛、关节痛、头痛、咽痛、高热症状的患者，我们建议同时进行新冠和流感病毒检测，而不要单做其中的一种。

虽然只有一例，但确实出现过同时感染流感和新冠病毒的患者，鉴于这一事实，接下来日本任何时候开始流行流感都不足为怪。

按照美国疾控中心（CDC）的说法，美国在大约两周前已经进入流感高发期。尤其是南部地区已有了相关报道。

既然流感已在美国流行，那么随着日美人员交往日益活跃，旅游或公务来日的美国人不断增多，就像新冠那样，想必流感患者也会进入日本。



（示意图）

报道称美国今年的流感高发期早于往年，因此日本的流感高峰期虽然通常是1月到2月，今年则预计要提前半个月到1个月左右，也就是12月左右就开始流行，所以我们有必要及时采取行动。

应考虑同时接种两种疫苗预防流行

——为预防同时流行，贵诊所采取怎样的应对方针呢？

首先，需要大家以更加认真的态度重新审视此前的防疫措施，在有感染风险的环境中注意佩戴口罩，还要规范洗手。

同时，从医院的角度来说，在发热门诊患者尚未出现激增的现阶段，力争为更多患者接种针对新变异毒株“BA.4-5”的疫苗。从避免传播扩散和重症化的角度来看，预防流感也很重要，因此我们希望为更多患者接种疫苗。

如果患者本人同意，还可以同时接种两种疫苗，现在尽力做好预防准备。我认为一两个月后会出现新一波新冠疫情或流感的流行，也可能两者叠加而来，所以我们希望防患于未然，提前打好疫苗。

——同时接种者的动向如何？

越来越多了。大约两周前差不多每天一两个，现在基本上五六人中就有一人选择同时接种两种疫苗。我们也逐渐习惯了这种流程，先注射流感疫苗，然后在另一侧打新冠疫苗肌肉注射，观察15分钟后就可以离开了。



（示意图）

另外，现在已经开始为6个月到4岁的婴幼儿接种疫苗，所以我们也为这个年龄段的孩子进行流感疫苗的同时接种，社会大环境可以满足各种年龄段人群的同时接种，所以希望大家尽早接种两种疫苗，或者考虑同时接种。

担心不良反应的人可以分别接种

另一方面，确实也有一些患者因为之前出现过不良反应，还是会对同时接种两种疫苗比较犹豫。伊藤院长表示，将最大限度地尊重患者意愿。

——如果对同时接种感到不安怎么办？

有些患者之前接种疫苗后出现了发热、肌肉痛等不良反应，在经过慎重考虑后希望错开接种时间。我们会最大限度地尊重他们的想法，即使错开一两周时间，应该也不会遇到严重疫情，所以只要一两个月内分别正常接种两种疫苗就可以了。

平时比较忙，希望一起接种的人士是同时接种的最佳对象；而针对之前出现过发热等不适症状，希望分别接种的人士，我们的作用是依据他们切身经历，为其提供合适的接种方案。

（FNN Prime Online 11月4日刊载。日文原文）

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