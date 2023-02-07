近视儿童增多，应该如何预防？

Newsfrom Japan

受新冠疫情影响，人们在远程办公中长时间使用电脑，或宅在家中看平板电脑和智能手机，用眼过度的情况正在增加。其中，儿童近视的增长状况尤为显著。我们就此向专业医生咨询了原因及日常预防措施。

近视儿童不断增加

文部科学省调查显示，在电视机普及前不久的1961年，裸眼视力低于1.0的小学生约占整体的六分之一。这一数值之后不断增加，到2021年度的调查时，已达到每两人中就有一人的比例。主要原因是眼球前后径（即眼轴）变长，从而引发轴性近视，也就是常说的真性近视。

那么，该如何预防儿童近视呢？我们就此咨询了福井大学医院眼科医生杉原友佳。

福井大学医院眼科医生杉原友佳：

近视是指眼球前后径过长或屈光过强导致物体在视网膜前形成焦点，无法在视网膜汇聚，使物体看起来模糊不清。

眼轴是眼球的前后径长度。成年人的正常眼轴约为24毫米。如果超出这一长度，就是近视眼。

如果近距离持续注视智能手机或平板电脑等，我们的眼睛就会从圆球形变成橄榄球形。为了适应持续近距离看东西，眼轴变长，远眺时便无法聚焦，使远处的物体看起来模糊不清。

就反映近视情况的眼球前后径长度、即眼轴的长度，文部科学省上年度首次以中小学生为对象实施了调查。结果显示，六年级小学生的眼轴长度已达到成年人的平均值。

成年人的眼轴平均长度约为24毫米。眼轴越长，近视越严重。小学六年级男生的眼轴平均长度为24.22毫米，达到了成年人的平均值。遗憾的是，眼轴一旦变长，就无法恢复原状。

眼轴变长的原因之一，是在30厘米以内的近距离看东西的情况增加。

福井大学医院眼科医生杉原友佳：

从两三年前开始，受新冠疫情蔓延影响，人们居家时间多了，许多父母都感到孩子在家使用智能手机或平板电脑的时间增加了。这就不可避免地提高了儿童患近视或者度数加深的可能性。

虽然无法避免智能手机和课堂平板电脑的使用问题，但已有被科学研究证明了的预防近视的简单方法，你认为它是下面的哪一个呢？

每天喝一杯可可 每天吃两颗蓝莓 每天两小时以上的户外活动

正确答案是3。预防近视的关键是阳光。

阳光可抑制眼轴拉伸，户外活动很重要

小时候，大家应该都听大人说过“不要待在黑暗处，到外面去！否则眼睛会坏的”这类话吧。其实，去外面晒太阳可以预防近视，是有科学依据的。

福井大学医院眼科医生杉原友佳：

近年有研究报告指出，户外活动可抑制眼轴拉伸。但这并不是说非要孩子们待在直射阳光下。在建筑物的背光处或树荫下，也足以有效抑制眼轴拉伸。重要的是，在采取相应的防晒和防中暑的措施，增加户外活动时间。

关于阳光中什么物质可以预防近视，如今正在开展各种研究。据称，在台湾地区、新加坡和中国，政府倡导的户外活动已取得成效。

福井大学医院眼科医生杉原友佳：

受新冠疫情影响，许多家庭的孩子在户外活动的时间减少了。但户外活动可以有效防止近视加剧，所以还是应该让孩子们多出去玩耍。

（福井电视台）

（FNN Prime Online 11月5日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]