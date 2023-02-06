日本推出首款红宝石甜玉米

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玉米是什么颜色的？相信很多人都会回答黄色或白色吧。不过，现在有一款玉米新品种会颠覆大家以往的认知。

一位名为百岛纯(@momoshima_jun)的网友喜爱游览日本岛屿，他将自己在奈良县天理市的“道之驿”（公路服务区——译注）奈良历史艺术文化村购买的玉米拍照后传到网上，并留言称“大脑无法识别这是玉米”。照片中的深红色玉米粒宛如一颗颗晶莹剔透的宝石。



图片：百岛纯

这是株式会社大和农园（天理市）研发的红色玉米品种“大和Rouge”。这家种苗生产商已有逾百年的蔬菜种子研发历史。

大和农园的初衷是研发出“让人拿到手上笑逐颜开的蔬菜”，于是推出了日本首款红色甜玉米。这款玉米的魅力在于具有红薯般柔和的甜味，并兼具玉米的口感与美味。其特点是，不仅玉米粒，玉米芯和玉米须也是红色的。

“大和Rouge”呈现出红色是因为富含普通甜玉米没有的花色素苷。这是一种多酚类化合物，富含于浆果中，其功能性成分对身体健康有益。



图片：百岛纯

这款红色玉米十分漂亮。推特网友纷纷表示“乍一看，就像是人工宝石”“除石榴以外，竟然还有这么漂亮的红色”。逾5万的点赞量使之成为热门话题（截至11月4日）。

从10月中旬起，大和农园开始“大和Rouge”的种子预售，在全国农协和种苗店都可购买。10毫升小袋装495日元（含税），1分升装1870日元（含税），10分升装8690日元（含税）。此外，大和农园网店和大和农园目录邮购也从12月1日起开售。

调查与试验需克服暴风雨和台风等自然影响

“大和Rouge”的红色外观十分亮眼。大和农园为何会想到开发这种红色玉米？他们推荐如何食用这款玉米呢？

我们就此采访了株式会社大和农园产品研发负责人金子久美女士。

——为什么会想到研发红色玉米？

虽然都叫玉米，但其实玉米有很多品种。比如，用作家畜饲料和工业原料的硬粒玉米、臼齿玉米，以及供人食用的口感软糯的糯玉米。我们平常在超市等处购买的玉米是甜玉米品种。

甜玉米通常是黄色的，此外还有白色或黄白混色。目前已有红色的臼齿玉米。2018年，敝公司已出售紫红色糯玉米“糯太郎Purple”，但一直没有推出红色的甜玉米。

如果我们经常吃的美味甜玉米也有红色的话，那么这不仅很有趣，还能丰富大家的餐桌。于是，我们研发出了日本首款红色甜玉米“大和Rouge”。经过多年构思，2021年正式开始以销售为目的进行栽培试验。



图片：株式会社大和农园

——在研发过程中，你们最注重的是什么？

虽然已经有紫红色的糯玉米，但日本一直没有研发出这种颜色的甜玉米。因此，我们最注重的是开发出一款红色的甜玉米。

——遇到了哪些困难？

因为是“靠天吃饭”，所以即使栽培试验进展顺利，一场暴风雨或台风也可能让一切瞬间付诸东流。我们的调查和试验是受天气好坏控制的，播种时间也受限制。一不小心，调查可能就要延后一年。如何与自然进行协调，这是我们遇到的最大的困难。



图片：株式会社大和农园

——除红色外观之外，“大和Rouge”和其他甜玉米还有什么不同吗？

普通的甜玉米是一年一季，春天播种，夏天收获。“大和Rouge”的独特之处在于一年可种植两季，分为春种夏收和夏种秋收。

曾担心红色外观标新立异，让人难以接受

——味道和口感如何？

和最近占主流的超甜玉米不同，“大和Rouge”甜度适中，类似红薯，具有明显的玉米香气和风味。吃起来嚼劲十足，粒粒饱满。搭配菜品时，既可以保留口感，甜味又不会喧宾夺主，因此得到了厨师们的极高评价。



“大和Rouge”横切面，连玉米芯都是红色的（图片：株式会社大和农园）

——客户反馈如何？

为了让尽可能多的人了解红色甜玉米，我们从2022年5月左右开始在Instagram、推特等社交平台上推送信息，目前已经收到许多来自全国生产者的联系，他们看到我们推送的信息后，希望进行栽培试验。南至冲绳，北到北海道，我们为各地生产者提供种子样品，让大家开展“大和Rouge”的栽培试验。通过社交平台，生产者之间可以保持联系，就栽培事项进行协商，从而形成一个良好的交流环境。

此外，还有饮食店希望将红色甜玉米加入菜单中。从私人餐厅、米其林餐厅到知名连锁餐厅GLOBAL-DINING，都在使用“大和Rouge”为原料。大阪的阪急百货店、阪神百货店也表示希望将“大和Rouge”作为蔬菜销售，摆在店门口的货架上当天就能卖光，十分畅销。



图片：株式会社大和农园

——客户有哪些具体的反馈？

最让我们开心的是，许多开展栽培试验的生产者都反馈说“栽培体验让人充满期待，很愉快”“这款农作物很畅销”“明年想扩大种植规模”。这些人当中还有刚务农的人，他们想通过种植“大和Rouge”在农业领域立足。“大和Rouge”的红色果然带来了丰硕成果。

另外，大家吃过“大和Rouge”后，当然对它的红色感到吃惊，但许多人都表示“有一种和黄色、白色甜玉米不同的美味”“有玉米的口感，很好吃”“不是太甜，吃起来让人欲罢不能”“是至今为止吃过的最美味的玉米”，这让我们感到非常欣慰。



图片：株式会社大和农园

——收到反馈后，你们有什么感想？

一开始，我们有很多不安。比如，红色标新立异，大家是不是无法接受？现在流行很甜的玉米品种，这种甜度适中的玉米是否能被接受？但是，我们用来宣传的Instagram账号在6个月内，粉丝数量就增加到3700人。收到出乎意料的好评和反响，这让我们感到吃惊。我们开始感受到红色甜玉米带来的巨大影响力。



图片：株式会社大和农园

金子女士建议，用微波炉加热“大和Rouge”后食用。保留少量玉米皮，500瓦加热约4分钟。如果没有玉米皮，可以用保鲜膜代替。微波炉加热可以保留玉米的甜味，比水煮更具醇香。

此外，花色素苷具有水溶性。水煮时，红色和内部成分会溶入水中。因此推荐用微波炉加热，蒸食或烤食也可以。

此外，还可以通过烹饪发挥“大和Rouge”的红色特性。比如，将甘醇的红色玉米芯和玉米粒、大米一起煮，米饭就会变成红豆糯米饭一样的颜色，玉米的风味浓郁，美味十足。或利用花色素苷的水溶性，将玉米芯、玉米须、玉米粒水煮后的红色汤汁用于熬汤或制作甜点，体验红色带来的乐趣。



左图：和米饭一起煮。右图：水煮（图片：株式会社大和农园）

今后，“大和Rouge”将以一抹美丽的红色为我们的餐桌增光添彩。

（FNN Prime Online 11月7日刊载。日文原文）

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