“更年期”问题，或造成每年1.3万亿日元的经济损失

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据估算，更年期症状以及更年期障碍治疗方面的市场需求，在3年后将达到5万亿日元规模。日本经济产业省的调查结果显示，女性因“更年期而辞职的情况如果能够减半，将会创造每年1.3万亿日元的经济效益。

记者就困扰很多人的“更年期”问题进行了采访。

由荷尔蒙的变化引发的身体状况失调

所谓更年期（症状或障碍），是指因荷尔蒙的变化而产生的身体失调现象。女性的更年期，据说发生在雌激素急剧下降的闭经前后，虽然存在有个体差异，但基本发生在45到55岁之间。

“更年期”并非女性特有的现象。男性从30岁开始，雄激素开始减少，据说大概40多岁开始出现症状。不过，男性的变化比女性要和缓，有时都觉察不到。

据说更年期症状一般在身体上反映为“头痛”“潮热”“多汗”，在精神上表现为“不安”“忧郁”“烦躁”等。虽然有个体差异，但因出现症状而妨碍日常生活的人也是有的。

更年期症状检测表

如果出现下列症状，您也有可能患上更年期障碍。虽然因人而异，但这些都是女性和男性各自容易出现的症状。也有如“潮热”或“烦躁”等男女共通的容易出现的症状。

女性

面部潮热，手脚发冷

易怒，烦躁不安

容易疲倦

不容易入睡，睡得不熟

男性

胡子长得慢

性欲下降

肌肉力量下降

变得神经质

早察觉很重要

“更年期”与“青春期”一样，是很正常的现象。首先自我察觉到自己进入更年期这点很重要，也需要周围人的理解。只要有一点怀疑自己患上更年期障碍，就要趁还不严重之前去医院，

女性可以去妇产科，男性可以去泌尿科就诊。由于这种症状终究是荷尔蒙的问题，所以不要去精神科。

有政治家指出，更年期之所以没有成为社会问题，是因为“不太好说出口”。不应将之视为避讳之事，而是需要整个社会共同努力去解决的问题。

（FNN Prime Online 11月8日刊载。日文原文）

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