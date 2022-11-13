超豪华酒店入驻日本最高建筑“Torch Tower”
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日本房地产开发商三菱地所宣布，“The Dorchester Collection”（多切斯特精选酒店集团）酒店将入驻预定于2027年在东京站日本桥出口前竣工的日本最高摩天楼（390米）“Torch Tower火炬塔”的53至58层，并计划于2028年开业，成为开设在亚洲的第一家多切斯特精选酒店。
多切斯特精选酒店集团在欧洲和美国经营九家顶级酒店，以各国首脑和皇室成员的下榻之地而闻名，日本首相岸田今年5月访问伦敦时也住宿于该酒店。
标题图片： Torch Tower 火炬塔摩天楼（三菱地所）
（FNN Prime Online 11月8日刊载。日文原文）
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